Aftenposten treffer de to jentene på et hjørne ikke langt fra terroråstedet der de står og snakker sammen om det som har skjedd. Begge er skjelvne etter å ha hørt og sett konsekvensene av terrorangrepet på nært hold.

Åtte personer ble drept og 11 er alvorlig skadet etter at en bilist meide ned folk på Manhatten i New York.

– Hadde vi vært litt tidligere ute med å gå fra skolen i dag, ville vi vært der da varebilen kjørte ned folk, sier de.

Hørte smell og skudd

De to går på Stuyvesant High School. De hørte smell og skudd fra klasserommet og gikk til vinduet for å se hva som skjedde.

Da så de at brannvesenet brakk opp døren til den bulkede skolebussen som den mistenkte terroristen hadde kjørt inn i. Denne kjørte han inn i etter å ha meid ned folk over en strekning på 1,3 kilometer på en sykkelsti.

Mark Lennihan / TT / NTB Scanpix

Jentene forteller at de fikk se at en skadet person ble hentet ut på båre fra skolebussen. Deretter ble elevene evakuert ut av skolen på den andre siden av bygningen.

Bekymret for medelevene sine

De står på gatehjørnet og klarer ikke helt å ta inn over seg hva som har skjedd.

– Vi tror ikke det er andre elever ved skolen som er skadet eller drept. Vi har i hvert fall ikke hørt om noen, sier de og følger nøye med på sosiale medier på mobiltelefonen, der venner forteller at de er OK.

Ifølge The New York Times sier Ramon Cruz (27) til avisen at han så mannen kræsje i skolebussen med den hvite varebilen sin, og at han kom ut av bilen.

Han forteller at fronten på bilen var knust og at føreren så ut til å være skadet. Da hører Cruz at noen roper: «Han har en pistol, løp, løp!»

Senere har politiet bekreftet at 29-åringen hadde to våpenkopier og at han ble skutt i magen av politiet da han kom ut av bilen.