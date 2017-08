Nord-Korea vurderer å angripe amerikansk øy

Nord-Koreas opplyste onsdag morgen at regimet planlegger et angrep på Guam. Guam er en øy i Stillehavet som er amerikansk territorium. Øyen vil bli «oppslukt i flammer» dersom planene blir gjennomført, sa nordkoreanerne.

Landets diktator Kim Jong-un vil vurdere å sette planene ut i livet når de er klare, ifølge kunngjøringen.

«Yankeene vil bli de første som får oppleve kraften i de strategiske våpnene til DPRK», skriver det nordkoreanske forsvaret. DPRK står for Democratic People´s Republic of Korea.

«Er USA det eneste landet som skal ha rett til å gå til såkalt preventiv krig?» spør nordkoreanerne videre.

Uttalelsene kom etter at president Trump advarte om at trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med «ild og raseri».

Guam ligger tre og en halvtimes flytur rett øst for Manila, og er det amerikanske territoriet som ligger nærmest Nord-Korea. Det bor cirka 168 000 mennesker på øyen, ifølge Guams representant i Kongressen. Innbyggerne er amerikanske statsborgere.

– Vi ble truet flere ganger for noen år siden. Vi tar disse truslene svært alvorlig, sier Madeleine Bordallo (D), som representerer Guam i Kongressen, til CNN.

Bordallo sa at hun hadde hatt samtaler med både forsvarsminister James Mattis og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, og har fått forsikringer om at USA ikke vil tillate et angrep på Guam.

FNs sikkerhetsråd innførte strenge sanksjoner mot Nord-Korea i helgen, etter at landet nok en gang provoserte med å skyte opp prøveraketter.

Militærbaser

Nord-Koreas forsvar sier regimet vurderer forskjellige angrepsmuligheter rundt Guam, for å «sende en streng advarsel» til USA.

Et angrep på Guam vil også være et direkte angrep på amerikanske forsvaret. USAs luftforsvar har en militærbase på Guam. Det er fra denne basen, Andersen Air Force Base, at amerikanske bombefly har fløyet tokt over den koreanske halvøyen.

Det finnes også en marinebase på territoriet. Over 6000 soldater er stasjonert her, ifølge USA Today.

Det amerikanske luftforsvaret har opplyst at to B-1B bombefly fra USA fløy tokt over Sør-Korea mandag, sammen med fly fra Japans og Sør-Koreas luftforsvar.

Bekymring i Washington

I Washington uttrykte flere politikere bekymring for situasjonen tirsdag kveld. Noen mente også ordbruken til president Trump var unødvendig skarp.

– Trump hjelper ikke situasjonen med sine bombastiske uttalelser, sa demokraten Dianne Feinstein, som er den øverste demokraten i justiskomiteen.

En talsmann for Pentagon sa til Politico at det «ikke er noen endring» i USAs politikk overfor det nordkoreanske regimet, tross presidentens trusler.

Den republikanske senatoren John McCain sa i et radiointervju at han tror Nord-Koreas diktator er villig til å «gå til kanten av stupet».

Tror Nord-Korea lager atomstridshoder for langdistanseraketter

Ifølge en analyse fra amerikanske etterretningstjenester har Nord-Korea klart å lage kjernefysiske stridshoder som kan brukes i langdistanseraketter.

Det skriver The Washington Post.

Analysen konkluderer med at Nord-Korea har krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen. Nemlig å kunne frakte kjernefysiske stridshoder på langdistanseraketter.

Rapporten er utarbeidet av Defense Intelligence Agency (DIA), og kommer rett etter en annen analyse som økte estimatet på hvor mange atombomber landet har til disposisjon, til 60. Noen uavhengige eksperter mener tallet er mye lavere.

Funnene vil sannsynligvis øke bekymringene om at Nord-Korea som en militærmakt utvikler seg langt fortere enn ekspertene forutså.

Det japanske forsvarsdepartementet konkluderte denne uken i en analyse at det foreligger bevis på at Nord-Korea har klart å lage atomhoder små nok til å festes på langdistanseraketter.

Har truet med atomangrep

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Nord-Koreas raketter setter forholdet mellom stormaktene på en kraftig prøve.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier i en pressemelding at «global handling er nødvendig for å stoppe den globale trusselen».

– Testing av en interkontinental ballistisk missil representerer en ny eskalering av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verdenen, het det videre i pressemeldingen.

Nord-Korea har tidligere denne sommeren truet med å utføre et atomangrep mot USA dersom amerikanerne skulle forsøke å få Kim Jong-un til å gå av.

Uttalelsene kom etter CIA-sjef Mike Pompeo antydet et ønske om regimeskifte i Nord-Korea.

– Skulle USA gjøre det minste forsøk på å avsette vår leder, vil vi svare med et nådeløst angrep i hjertet av USA ved hjelp av atombomber som vi har perfeksjonert over tid, sa en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag. Det meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA.