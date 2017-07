Den tyske 16-åringen rømte hjemmefra og sluttet seg til IS. Ett år senere angrer hun og vil hjem til familien.

– Jeg vil komme meg vekk fra krigen, fra alle våpnene og bråket, sier den tyske tenåringen nå til tyske medier.

16-åringen Linda Wenzel forsvant fra sitt hjem i Pulsnitz, nær Dresden i Øst-Tyskland, i fjor sommer. For drøyt en uke siden ble hun funnet i en kjeller i gamlebyen i Vest-Mosul sammen med 26 andre utlendinger. Det siste året skal hun ha vært en del av Den islamske staten.

– Jeg vil bare dra hjem til familien min, sier hun.

På sykestue i Bagdad

To tyske TV-kanaler og avisen Süddeutsche Zeitung har intervjuet henne på sykestuen til en militærbase i Bagdad. Hun forteller at hun angrer på at hun dro til Syria og Irak, og at hun ønsker å bli overført til Tyskland hvor hun vil samarbeide med tyske myndigheter.

Wenzel er i god form, men fikk et sår på venstre lår og høyre kne under et helikopterangrep.

Løy til familien

Wenzel var en flink elev og blant de beste i sin klasse. Hun var særlig dyktig i realfag som fysikk og matematikk. I det stille, uten at familien visste noe, ble hun radikalisert.

1. juli i fjor rømte hun hjemmefra. Hun løy til familien og sa at hun skulle overnatte hos en venn fra fredag til søndag. Den helgen fløy hun i stedet til Frankfurt og videre til Istanbul.

Da datteren ikke kom hjem da hun skulle, ringte familien politiet. På rommet hennes fant de et bønneteppe, og gjemt under madrassen fant politiet kvitteringer for flybillettene kjøpt med morens kredittkort.

Pulsnitz-ordfører Barbara Lueke forteller til nyhetsbyrået DPA at «det var veldig overraskende at jenta var blitt radikalisert på denne måten».

– Vil alltid være der for henne

Foreldrene visste at datteren var blitt interessert i islam, men ikke at hun hadde konvertert. Under ramadan fastet datteren og forklarte at hun slanket seg.

– Vi tenkte ikke mer over det og kjøpte til og med en koran til henne, sier hennes mor.

Lindas far forteller til Bild at han fikk et sammenbrudd på jobb da han fikk høre på radio at datteren hans er funnet.

– Jeg ønsker så sterkt at min Linda vil komme tilbake frisk. Jeg vil alltid være der for henne, sier han.

Tusen tyske Syria-farere

16-åringen er én av rundt tusen tyskere som de siste årene har forlatt landet for å tilslutte seg IS. De fleste er menn, men én av fem er jenter og unge kvinner, ifølge det tyske etterretningsbyrået BfV.

Wenzel brukte en måned på å komme seg til Irak. Hun forteller at hun egentlig ikke ville til Mosul, men at hun ble sendt dit. Hun giftet seg med en arabisk IS-kriger som hun tidligere hadde møtt på nettet. Kort tid etter at hun ankom landet, døde han.

Det er usikkert hvilken rolle 16-åringen hadde i Irak, men kilder fra irakske myndigheter sier til AP at Wenzel jobbet i politiet til IS.

Wenzel holdes foreløpig i Bagdad. Det er ennå uvisst om hun kommer til å bli utlevert til Tyskland, eller om hun blir tiltalt i Irak.

Til tross for at hun er mindreårig, kan hun teoretisk sett bli dømt til døden, melder AP og refererer til Iraks antiterrorlov.

