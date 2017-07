Kinesisk sykehus: Tilstanden er kritisk for nobelprisvinner Liu Xiaobo

Sykehuset i Shenyang opplyser at familien er informert om at det kan bli aktuelt å overføre 61-åringen til akuttavdelingen.

Liu, som ble tildelt Nobels fredspris i 2010, ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft i mai. Han ble fengslet i elleve år i 2009 for undergraving av staten og er underlagt strengt oppsyn på sykehuset.

Lørdag sa sykehuset i en uttalelse at Liu er for syk til å reise til utlandet for behandling. To leger fra USA og Tyskland som besøkte 61-åringen samme dag, sa imidlertid at det vil være trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han selv ønsker.

Vil til utlandet

Ifølge familiemedlemmer som var til stede, bekreftet Liu overfor de utenlandske legene at han ønsker å få reise til utlandet for å få behandling.

De to legene sa i en pressemelding etter besøket at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en evakuering bør skje så raskt som mulig.

Siden det ble kjent at demokratiforkjemperen har uhelbredelig leverkreft, har både EU og USA har oppfordret Kina til å la Liu få behandling der han selv måtte ønske.

– Indre anliggende

Dagen etter at de utenlandske legene gikk ut og sa at Liu kan overføres for behandling i utlandet, sa en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet at saken er et «indre anliggende».

– I Kina er alle like for loven. Vi håper relevante land respekterer Kinas rettslige suverenitet og at de ikke bruker en enkeltsak for å blande seg inn i Kinas indre anliggender, sa talsmann Geng Shuang i det kinesiske utenriksdepartementet mandag.