Da Trump (nesten) kysset Pence - og 6 andre kleine håndtrykk-øyeblikk

Etter torsdagens besøk i Polen, har Trumps håndhilsen nok en gang blitt en internettsensasjon. Men denne gangen fordi den ble blankt avvist.

Polens førstedame Agata Kornhauser-Duda overså presidentens initiativ, og hilste heller på Melania Trump.

Verdenskjent håndtrykk

At klippet har gått viralt, er ikke spesielt overraskende. Presidenten er nemlig kjent for sine kraftige håndtrykk, noe blant annet Japans statsminister, Shinzo Abe, fikk kjenne på tidligere i år. Håndtrykket, som varte i 19 sekunder, var tydelig i kraftigste laget for Abe.

Det er ikke bare Trumps håndtrykk som har fått oppmerksomhet i sosiale medier. Under Republikanernes landsmøte i fjor ble nåværende visepresident, Mike Pence, frivillig eller ufrivillig medvirkende til en av Trumps noe pinlige omfavnelser. Presidentens antydning til kinnkyss ble rettet mot publikum, og fikk følgende mye oppmerksomhet.

Brøytet seg forbi statsleder

Da han gjestet NATO-toppmøtet i Brüssel i mai, gikk heller ikke alt etter planen. Under en omvisning ledet av generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, brøytet Trump seg frem mellom stats- og regjeringssjefene. Statministeren i Montenegro, Milo Đukanović, ble pent nødt til å stille seg bak den amerikanske presidenten.

Tolkes som et maktspill

Det ser ut til at flere statsledere har begynt å forstå maktspillet som ligger bak Trumps håndtrykk. Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statminister Justin Trudeau har vært taktiske i måten de hilser på presidenten, noe de har fått mange komplementer for på sosiale medier. Macron har senere uttalt at han ville vise fasthet og sette seg i respekt overfor Trump, og at personlige møter er vel så viktige som offentlige ytringer i diplomatiet.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Da presidenten møtte Tysklands forbundskansler Angela Merkel i Det ovale kontor i våres, overså han pressens ønske om håndhilsing helt og holdent.

Det gjenstår å se om årets G20-møte vil by på flere pinlige øyeblikk mellom Trump og diplomatiet.