Et selskap lager pistoler utformet som lego. Det har fått internett til å koke.

Produsenten beskriver pistolen som en av de barndomsdrømmene som går i oppfyllelse. Lego krever at salget stanses.

– Ja, du kan faktisk bygge Lego på den. Slik markedsfører selskapet pistolen. Foto: Culper Precision

15. juli 2021 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

«Vi har laget Block 19 for å skape en mulighet til å snakke om gledene ved skytesport.»

Det skriver selskapet, Culper Precision, på Instagram. Selskapet holder til i delstaten Utah, i USA.

Pistolen har fått kallenavnet «Block 19». Ved første øyekast ser pistolen ut som en leke, med deler som ligner røde, grønne, gule og blå legoklosser. Men under den lekne overflate er en ekte Glock 19.

Flere har reagert kraftig på «nyvinningen».

– Akkurat når USA ikke kunne synke dypere med grusom oppførsel, så kommer selskapet deres opp med noe så avskyelig som dette, skriver en Facebook-bruker.

En annen skriver:

– Pistoler er ikke leker, og burde ALDRI se ut som leker.

Fikk stanset salget

Lego, som ifølge New York Times er kjent for å være svært beskyttende når det kommer til opphavsrettigheter, har krevd at selskapet slutter å selge produktet. Pistolen koster mellom 549 og 765 amerikanske dollar.

Protestene fra Lego kom etter sterk kritikk fra våpenkontrollgrupper. Disse har advart mot at barn kan forveksle Block 19 med en leke.

Antall tilfeller hvor amerikanske barn er involvert i fatale skyteulykker har økt kraftig under koronapandemien. Det har vært 31 prosent flere ulykker fra mars 2020 til slutten av året, sammenlignet med samme periode i 2019.

Forskere ved Florida Atlantic University fant ut at 6454 barn i alderen 5 til 14 år ble drept med skytevåpen i perioden fra 1999 til 2017.

«Vi har kontaktet selskapet, og de har gått med på å fjerne produktet fra sine nettsider, og ikke lage eller selge noe lignende i fremtiden», skriver Lego i en e-post.

Sender klem til «haters»

Culper Precision svarer på kritikken i et Facebook-innlegg.

Selskapet skriver at de vil fjerne produktet fra sine nettsider. Beslutningen skal ha blitt tatt etter kommunikasjon med Lego.

Samtidig skriver selskapet at de ønsker å sende en stor kysse-emoji til alle «haters» av Block 19.

De understreker likevel at de bekymrer seg for antallet voksne som gir barna tilgang til skytevåpen, uten tilsyn.

– Farlig og uansvarlig

Flere våpenkontrollgrupper har gått hardt ut mot selskapet. Blant annet Moms Demand Action, som er en del av gruppen Everytown for Gun Safety.

– Det er bare så farlig og uansvarlig, sier Shannon Watts i et intervju. Hun er grunnleggeren av Moms Demand Action.

Hun sier også at hun er sjokkert over produktets lekelignende utseende.

Det er ikke første gang et ikonisk merke har stoppet salg av våpen. Det japanske selskapet, Sanrio, eier rettighetene til Hello Kitty. De krevde stans i produksjon av ekte våpen hvor Hello Kitty var brukt som motiv, i følge The Houston Chronicle.