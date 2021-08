Natt til 16. juli blir 36 beboere med alvorlige, mentale funksjonshemninger overrasket av vannet som flommer inn på sykehjemmet Bare én sykepleier er på vakt for å passe på dem. I løpet av få minutter stiger vannet opp til taket i første etasje (se linjen). 12 mennesker rekker ikke å komme seg opp til andre etasje i tide. Verden Tyskland 12 mennesker druknet, sperret inne på et pleiehjem. Var det systemsvikt eller klimaendringer?

Svaret på hvorfor flommen ble så fatal, vil få store følger for Tysklands fremtid.

5. aug. 2021 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

To rosebuketter henger på skiltet til Lebenshilfe Haus i byen Sinzig. Mellom planker og gjørme er det vanskelig å få øye på dem ved første øyekast.

At rosene henger der, er ikke tilfeldig.

Det er slikt man gjør når noe grusomt har skjedd. 12 mennesker med alvorlige, mentale funksjonshemninger, som bodde på pleiehjemmet, druknet natt til 16. juli. Da strømmet flommen, som har herjet Tyskland, gjennom byens gater.

Det til tross for at brannvesenet var innom hjemmet et par timer før. De anbefalte evakuering. Det ble ikke gjort.

Hvordan kunne det gå så galt?