Trump samler inn millioner hver dag, men bruker lite. Har 1 milliard kroner i valgkampkassen.

Tidligere president Donald Trump ser ut til å bygge seg opp en massiv politisk krigskasse.

Tidligere president Donald Trump talte i begynnelsen av juli til tilhengere i Sarasota i Florida.

32 minutter siden

– Det amerikanske folk vet hva som står på spill, sa Donald Trump i en uttalelse i helgen.

Bakgrunnen: I første halvår har han samlet inn over 720 millioner kroner. I snitt sendte tilhengerne ham 4 millioner kroner hver dag.

Trump har et par komiteer som samler inn penger. Daglig peprer de innboksen til givere med bønner om bidrag. Der skriver de om demokratenes «løgner». De stiller spørsmål ved givernes lojalitet hvis det er lenge siden de har sendt penger.

Svært ofte handler det om valgfusk. Trump og hans apparat satser fortsatt tungt på tilbakeviste påstander om at valgseieren ble stjålet.

Sparer pengene

– Å få frem i lyset sannheten om det manipulerte og stjålne valget i 2020 er viktig for å gjenopprette tilliten til vårt valgsystem og landet selv, sier Trump.

Han bruker imidlertid i praksis ikke penger på dette, viser regnskapene.

Fakta Donald John Trump Født 14. juni 1946. Han vokste opp i Queens i New York. Faren var en velstående eiendomsutvikler. Trump skapte seg et navn og en formue innen eiendom og reality-TV. I 2016 ble han valgt til USAs 45. president. Han stilte for Det republikanske parti. Han gikk av 20. januar 2021 etter å ta tapt valget for Joe Biden. Vis mer

Snart 1 milliard på bok

Trumps komiteer som samler inn penger, heter Make America Great Again PAC og Save America. Oppskriften med å klage på valgfusk har vært en vinner for disse.

Allerede etter valget skjøt pengegavene i været. Og stormingen av Kongressen 6. januar ser heller ikke ut til å ha bremset strømmen av bidrag særlig. Ved utgangen av juni hadde Trump 900 millioner kroner i valgkampkassen. Fortsatte utviklingen i samme takt i juli, har han passert 1 milliard kroner.

Nå lurer alle på hva han skal bruke pengene på. To ting peker seg ut:

Støtte til partivenner som kniver i valgthrillere. Et mulig forsøk på igjen å bli president i 2024-valget.

Kan han avgjøre?

Trump har selv kokett antydet at han kanskje vil stille på nytt. Nå om dagen snakkes det likevel mest om hans evne til å styre partiet og sikre valgseiere for kandidater han liker. Kan han avgjøre hvilken av partiets folk som får stille til valg? Kan han så i neste omgang hjelpe dem til seier over demokrater i jevne oppgjør?

Foreløpig snakker han også selv mest om å hjelpe partiet.

– Jeg kan ikke forestille meg et viktigere tidspunkt for å velge gode republikanere til Huset og Senatet, sa han i helgen.

Nedtur i Texas

Trump har flere ganger vist at han har et godt grep om partiet. Ikke minst viste dette seg da Liz Cheney ble vraket fra et toppverv i Kongressen. Hun var nemlig ikke villig til å holde munn om at påstandene om valgfusk ikke holder vann.

Nylig fikk Trumps ry som partiets ubestridte sjef seg en liten nedtur. I innspurten av en Texas-valgkamp i et spesialvalg til Kongressen brukte Trump 100.000 dollar på sin kandidat. Han anbefalte henne også i en forhåndsinnspilt reklame som ringes inn til folk.

Det hjalp ikke. Hans kandidat tapte.

Ny spenning i Ohio

Derfor følger det politiske USA med på en lignende situasjon i Ohio. Ett sete i USAs kongress er blitt ledig. 11 partifolk vil gjerne ha det. Én av dem har fått støtte fra Trump.

Mike Carey, en kull-lobbyist, har fortalt til AP hvordan det foregikk. Han møtte Trump.

– Du har støttet mange politiske kandidater i ditt liv, og mange av dem har skuffet deg. Jeg er i samme båt, sa Carey.

Etter en time og 20 minutters samtale sa Trump:

– Jeg er helt med. Jeg skal støtte deg og gjøre det som trengs for å få deg over mållinjen, sa han.

Tirsdag holdes primærvalget. Etter nederlaget i Texas sist uke kjøpte Trumps folk TV-reklame for 2,5 millioner kroner for Carey.