Valgduellen nesten 30 millioner tyskere velgere vil se

TV-sendingen søndag kveld kan være siste sjanse for opposisjonskandidaten Martin Schulz til å snu trenden. På meningsmålingene ligger hans sosialdemokrater på 23 prosents oppslutning, mens Merkels kristeligdemokrater scorer 38 prosent.

Mange har anklaget Merkel for å føre en kjedelig og konfrontasjonsløs valgkamp og for å vegre seg mot debatt. Ikke minst har Schulz selv flere ganger kritisert Merkel for hennes valgkampstil og beskyldt henne for å ligge i dekning.

Bare en gang i valgkampen møter hun Schulz direkte og alene – nemlig søndag kl. 20.15.

Truet med boikott

TV-duellen søndag blir i samme format som ved forrige valg. TV-kanalene ønsket endringer (se faktarammen), men Merkel skal da ha nektet å stille.

Tidligere sjefredaktør i TV-kanalen ZDF har derfor anklaget Merkel for utpressing, skriver Der Spiegel. Også motkandidaten ved forrige valg, Peer Steinbrück, kommer med hard kritikk: – Maktpolitisk kan jeg forstå det, demokrati-teoretisk er det ødeleggende, sier han.

Grafene som forklarer hvorfor Merkel (nesten) er uslåelig

Lederen for det tyske journalistlaget Frank Überall mener at TV-senderne heller burde avstått fra duellen enn å la kansleren diktere betingelsene.

Fakta: Slik blir TV-duellen Valgduellen sendes direkte i de fire største TV-kanalene: ARD, ZDF, RTL og Sat 1 søndag kl. 20.15 til 21.50. TV-kanalenes ønske var å dele opp debatten i to deler, en del med de to utspørrerne fra offentlig fjernsyn, en del med de to fra private kanaler. Opprinnelig ba de også om å få sende debatten på ulike dager. I stedet blir duellen slik Merkel ville: en sammenhengende sending på halvannen time med alle de fire utspørrerne samtidig. De fire er: Sandra Maischberger (ARD, eget talkshow), Majbrit Illner (ZDF, eget talkshow), Claus Strunz (Sat 1, programleder og kommentator) og Peter Kloeppel (RTL, programleder og tidligere sjefredaktør)

Millioner velgerstemmer på spill?

48 prosent av de 61,5 millioner tyskerne med stemmerett sier i en meningsmåling at de har tenkt å se TV-duellen, skriver FAZ. Av dem som sier de skal se debatten, svarer 22 prosent at resultatet kan ha innflytelse på hvordan de vil stemme. Det vil si at nesten syv millioner stemmer teoretisk står på spill for de to deltagerne.

Samtidig tror 64 prosent på forhånd at Merkel kommer til å vinne duellen, mens bare 17 prosent sier det samme om Schulz, viser en meningsmåling Deutsche Welle omtaler.

Ved valget i 2013 så 18 millioner tyskere duellen mellom Merkel og den daværende sosialdemokratiske kandidaten Peer Steinbrück.

Merkel og Schulz kommer til å møtes i direktesendt debatt en gang til, men da i en partilederdebatt med flere deltagere kort tid før valget 24. september.