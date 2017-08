Tidligere CIA-agent vil kjøpe Twitter og blokkere Trump

– Det er på tide å stoppe ham. Fra å oppmuntre høyreekstremister til å promotere vold mot journalister, er twittermeldingene hans ødeleggende for landet og setter folk i fare. Men å true med atomkrig mot Nord-Korea tar ting til et helt nytt og farlig nivå, skriver Valerie Plame Wilson på gofundme.com.

– Liten pris å betale

Den tidligere hemmelige agentens plan er enkel: Hun vil samle inn en milliard dollar og kjøpe en stor nok andel i Twitter til å kunne presse det sosiale mediet til å blokkere presidenten.

– Det er en liten pris å betale for å fjerne Trumps mest virkningsfulle megafon og hindre en atomkrig, skriver Wilson. Onsdag hadde hun samlet inn 6.000 dollar, med bidrag på opptil 100 dollar fra enkeltpersoner.

J. David Ake / AP / NTB scanpix

I juli gikk en gruppe på syv personer som er blitt blokkert av Trump på Twitter, til søksmål. De mener de holdt utenfor det offentlige rom når presidenten blokkerer dem.

Aktiv president

Trump er svært aktiv på Twitter og har over 36 millioner følgere på sin private konto og 20 millioner på den offisielle kontoen til USAs president.

Trump selv foretrekker å bruke den førstnevnte og har ofte blitt kritisert for å fjerne twittermeldinger etter at han har postet dem, stort sett på grunn av skrivefeil. Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.

Den tidligere CIA-agenten Valerie Plame Wilson ble kjent for omverdenen da hennes identitet ble lekket og offentliggjort i 2003 mens George W. Bush satt i Det hvite hus. Ingen ble dømt for lekkasjen, men stabssjefen til visepresident Dick Cheney, Scooter Libby, ble dømt for mened og for å ha løyet til etterforskerne.