Debatt om islamsk lovgivning: Mann tok ut skilsmisse fordi kona gikk foran ham – tross advarsler

Indias høyesterett bestemte tirsdag i en 395 sider lang dom – med tre mot to stemmer – at muslimske menn i landet ikke lenger kan skille seg fra kona ved å si ordet for skilsmisse – talaq. Ordningen som kalles trippel talaq innebærer at hvis mannen sier ordet tre ganger i løpet av ekteskapet – for eksempel muntlig, i tekstmelding eller på sosiale medier, er de skilt med øyeblikkelig virkning.

Krever ny lovgivning

India har latt minoritetsreligioner få ha stor styringsrett over familiejusen. I de muslimske nabolandene Pakistan og Bangladesh – og en rekke arabiske land – er praksisen allerede forbudt. Ifølge The Hindu har domstolen nå gitt nasjonalforsamlingen et halvt år til å komme med ny lovgivning om skilsmisser for landets muslimske befolkning på rundt 170 millioner. Kvinnene som saksøkte er lykkelige, men muslimske organisasjoner mener de selv burde fått revidere disse lovene.

Statsminister Narendra Modi roste dommen.

Om kort tid er India verdens folkerikeste land: Fem spådommer som forandrer verden

Altaf Qadri / AP / NTB scanpix

Kona glemte sauehodet

Samtidig er ikke India det eneste stedet der det er debatt om muslimske skilsmisser. I det strengt konservative Saudi-Arabia, der religiøse domstoler avgjør, er mange urolige over et økende antall skilsmisser. Menn som skiller seg fra sine ektefeller av tilsynelatende bagatellmessige årsaker, skal ha vært en utløsende faktor for debatten.

Gulf News, som kommer ut i Dubai, skriver at en saudisk mann begrunnet skilsmissen fra kona med at hun stadig vekk spaserte foran ham. Han hadde gjentatte ganger advart henne om å holde seg et skritt bak, men formaningene var tydeligvis forgjeves.

En annen mann ble sint på kona fordi hun glemte sauehodet til hovedretten da han skulle servere gjestene deres. Han mente hun bevisst gikk inn for å dumme ham ut.

I en skilsmissesak begrunnet en nylig gift mann sin misnøye med at kona hadde brukt ankelsmykke på bryllupsreisen.

Skilsmisse i hvert femte ekteskap

I Saudi-Gazette mener skribenten Saleh al-Diwani at økende skilsmissetall i kongedømmet er bekymringsfullt. Han påpeker at 127 ekteskap går i oppløsning hver dag. Ifølge Al Watan, en arabiskspråklig avis i landet, ender hvert femte ekteskap i skilsmisse.

Diwani påpeker at kvinner som vil skilles, ofte argumenterer med at mannen er veik, uromantisk, en stabeis eller har vært utro. Skilsmisse kan være den beste løsningen, argumenterer han, men mener det i dag altfor sjelden gjøres en innsats for forsoning mellom ektefellene.