19 unge menn ble skutt og drept i Sverige i fjor

Antallet som ble skutt og drept, var lavere enn året før, men samtidig høyere enn tidlig på 2000-tallet.

– Antall unge menn som ble skutt og drept, var ganske likt i mange år frem til 2012, og siden da har det økt prosentvis svært mye, sier statistiker Jesper Hörnblad ved Socialstyrelsen.

Totalt ble 86 personer offer for dødelig vold i Sverige i fjor. Det er et tall som ikke skiller seg nevneverdig fra tidligere år.

Ifølge Hörnblad er forskjellen at flere blir drept i skyteepisoder og at andelen unge menn er høyere.

Samme trend i 2017

Politiets egen statistikk tyder på at også 2017 blir et dystert år i så henseende. Statistikken viser at 25 mennesker ble skutt og drept i løpet av årets syv første måneder, mens 73 personer ble såret. Dette gjelder begge kjønn og personer i alle aldre.

Totalt har politiet registrert 178 skyteepisoder fra januar til juli 2017.

En EU-rapport som ble publisert i våres, viser at Sverige har flere dødelige skyteepisoder pr. innbygger enn land som Tyskland, Danmark og Storbritannia. Øverst på listen ligger områder i Sør-Italia og Sicilia, fulgt av Paris-området, Marseille, Athen og den sørlige delen av Irland.

Skyldes utviklingen tilfeldigheter? Er det bare å trekke på skuldrene og tusle videre? Her kan du lese hva Tino Sanandaji, kurdisk-svensk samfunnsøkonom og forfatter, mener om det.

Sanandaji sto høyt oppe på listen over personer som Sylvi Listhaug, Norges innvandrings- og integreringsminister (Frp), ville snakke med under sitt mye omtalte Sverige-besøk forleden.

Leter etter årsaker

Hvorfor vold med skytevåpen øker i Sverige, er noe forskerne fortsatt forsøker å finne svar på. Svensk politi har forsøkt å ta tilbake kontrollen over utsatte bydeler fra kriminelle, men situasjonen er bare blitt verre.

– Det kan skyldes at det er mer våpen i omløp, det kan skyldes at man tyr raskere til våpen. Det kan skyldes begge deler, men vi vet ikke, sier Jesper Sturup, voldsforsker ved Karolinska institutet.

Han er ikke overrasket over tallene, som han mener bekrefter bildet som også forskerne har.

– Ser man på dem som får behandling på sykehus for skuddskader, så er det samme mønster eller muligens en enda større økning, sier han.