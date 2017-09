Forskere mener de kan dokumentere lønnsgap mellom heterofile og homofile

Studien er gjennomført av Deutsche Institutt für Wirtschaftforschung og er den første i sitt slag i Tyskland. Her bekreftes funn fra andre land om at det faktisk finnes et «sexuality pay gap», et lønnsgap som henger sammen med seksualitet – på samme vis som det finnes lønnsforskjeller knyttet til kjønn.

– Forskjellen i timelønn lar seg hverken forklare gjennom kvalifikasjoner eller erfaring, sier forfatteren bak studien Martin Kroh i en pressemelding. – At et slik «sexuality pay gap» er funnet i andre land i omtrent samme omfang, gjør det nærliggende å si at homo- og bifile har en ulempe.

Høyere utdannelse, mer overtid

Ifølge studien er gjennomsnitts brutto timelønn for heterofile menn 18 euro (167 kroner), mens homofile menn tjener 2,14 mindre i gjennomsnitt pr. time – tilsvarende 12 prosent.

Forskjellene mellom lesbiske og heterofile kvinner er ikke like klare. I gjennomsnitt tjener kvinner i Tyskland 21 prosent mindre enn menn, ifølge statistikk fra mars i år.

Mennesker som åpent identifiserer seg som homo- eller bifile, har i gjennomsnitt noe høyere utdannelse enn heterofile. En delforklaring på lønnsforskjellen er at homofile arbeider mer ubetalt overtid enn heterofile, noe som igjen kanskje skyldes ulikheter i livsstil.

Ber om mer forskning

De ansvarlige for undersøkelsen oppfordrer til mer forskning på området, og sier at det er vanskelig å konkludere klart med hvorfor lønnsforskjellene er såpass store. – Det kan finnes en hel rekke med forklaringer, sier Kroh til FAZ.

I en britisk undersøkelse i fjor kom det frem at bifile menn tjener 20 prosent dårligere enn heterofile, skriver The Guardian. Men homofile menn lå i den studien på omtrent samme lønnsnivå som heterofile.