Forslaget har fått det til å koke i den britiske hovedstaden. Labour-politikerens forslag møter kraftig kritikk fordi det legger ansvaret på ofrene, i stedet for å fokusere på overgriperne. Likevel har så mange som én av fire briter svart at det er et godt forslag i en fersk undersøkelse.

Debatten om egne vogner for kvinner, er ikke ny. Flere har foreslått en slik ordning tidligere, deriblant Labour-leder Jeremy Corbyn.

Kraftig økning i antall trakasseringer

Statistikken viser at seksuell trakassering og seksuelle overgrep er mer enn doblet de siste fem årene.

Antallet anmeldte overgrep økte drastisk i fjor. På Londons tognettverk økte antall anmeldte voldelige og seksuelle lovbrudd med nesten 1000 tilfeller.

Ifølge offentlige statistikk var det 6057 slike hendelser i fjor, sammenlignet med 5137 året før.

Det vil si at det var flere enn 16 tilfeller hver dag på Londons lokaltog, undergrunnsbane og stasjoner i 2016.

Av disse var 1448 seksuelle forbrytelser sammenlignet med 650 for fire år siden, ifølge avisen Evening Standard.

REUTERS/Hannah McKay

Får kritikk

Chris Williamson mener noe må gjøres, og at egne vogner for kvinner kan skape et «sikkert rom» («safe space») for kvinner som bruker offentlig transport i London.

– I tillegg til å ha flere vakter på togene, så ville det vært en måte å bekjempe disse angrepene som vi har sett en bekymringsfull vekst av de siste årene, sier han til London-avisen.

Paul Hackett / Reuters / NTB scanpix

-En fryktelig idé

Williamson møter motstand i eget parti, hvor flere har kalt det en «fryktelig idé». Kritikerne mener fokuset heller må ligge på gjøre togene tryggere, heller enn å segregere kvinner og menn.

En av dem som har tatt til orde mot Williamson, er partikollegaen Stella Creasy.

– Vi må være tydelige på at det er angrepene som er problemet, ikke organiseringen av kvinners sitteplasser, sier hun.

På onsdag ble følgende sarkastiske beskjed klistret opp på døren til kontoret hans:

«Kvinne? Seksuelt trakassert på jobb? Hva med å jobbe i en egen etasje?»

Someone appears to have stuck this on Chris Williamson's door pic.twitter.com/1RyBM37PvO — Cllr Sam Stopp (@CllrStopp) August 23, 2017

Corbyn vil ikke ha forslaget

Nå har Labour-leder Jeremy Corbyn gått inn og avvist forslaget, til tross for at han selv foreslo det samme for bare to år siden.

Hannah McKay / Reuters / NTB scanpix

Han forklarer det med at det er blitt tydelig at folk ikke vil ha de kjønnsdelte vognene.

På spørsmål fra Huffington Post om han vil revurdere forslaget, svarer han følgende:

– Nei. Tilbakemeldingene fra folk var at de ikke ville ha dem. Punktum, sier Labour-lederen.

Likevel er det så mange som én av fire briter som har svart at det er et godt forslag i en fersk undersøkelse.

I en meningsmåling gjennomført av YouGov var 23 prosent enige i at egne vogner for kvinner ville føre til lavere risiko for overgrep. Av disse var et klart flertall kvinner.

Et stort flertall, 58 prosent av de 3000 som svarte, mente likevel at det var en dårlig idé.