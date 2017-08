Sveitsergarden forbereder seg på terrorangrep i Vatikanstaten

Det kan være et spørsmål om tid før Roma rammes av et terrorangrep av samme typen som angrepet i Barcelona forrige uke. Det sier sjefen for Sveitsergarden til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier sikkerhetsstyrkene i Vatikanet står klare til å takle et slikt angrep.

Siden lastebilangrepet i Nice i fjor sommer er sikkerheten blitt trappet opp ved flere religiøse plasser rundt om i Italia, inkludert i Vatikanstaten.

Barrièrer og politi- og militærkjøretøyer er blitt plassert rundt Peterskirken for å hindre biler i å komme opp i fart, slik som lastebilen som pløyde gjennom folkemengdene på La Rambla i Barcelona. 13 personer ble drept i angrepet.

Forberedt

Til tross for trusler fra IS, har italienerne så langt ikke kjent terroren på kroppen. Hverken Roma eller andre italienske byer har opplevd bilangrep lignende de som har rammet Nice, London og Berlin.

– Det kan være et spørsmål om tid før et slikt angrep rammer Roma, men vi er forberedt, sier oberst Christoph Graf, Sveitsergardens kommandant, ifølge Reuters.

Sveitsergarden er en styrke av sveitsiske leiesoldater som fungerer som pavens livgarde og Vatikanets forsvar. Garden har rundt 110 soldater og har voktet Vatikanet siden slutten av 1400-tallet.

Trusler fra IS

Nettsider med tilknytning til IS skal ha publisert trusler mot katolske mål i Roma de siste årene. Blant annet ble byen nevnt som et mål i en video som angivelig viser halshuggingen av 21 egyptiske, kristne koptere.

En annen nettside skal ha publisert en fotomontasje som viser IS’ flagg vaiende fra toppen av Vatikanobelisken som står midt på Petersplassen.

Sammen med italiensk politi har Sveitsergarden fått trening i antiterror-taktikk og bruk av moderne våpen, melder Reuters.