Dette vet vi om angrepene i Barcelona og Cambrils

SISTE: Ifølge spansk politi skal flere personer tilsynelatende ha forsøkt å kopiere torsdagens angrep i Barcelona ved å kjøre en varebil inn på en gågate i byen Cambrils. Det som ser ut som et nytt terrorangrep startet klokken 1.30 i natt. Bilen veltet, og personene som befant seg i den ble skutt. Den femte døde senere av skadene han ble påført.

Politiet bekrefter at de fem mistenkte hadde bombebelter og at de kjørte ned sivile i angrepet i Cambrils. Syv personer ble skadd, én av dem alvorlig. En av de skadde er en politimann.

Klokken 23.25 torsdag kveld meldte spansk politi på en pressekonferanse at ingen av de to mennene som er arrestert i forbindelse med hendelsen, er føreren av varebilen som kjørte inn i en folkemengde i sentrum av Barcelona torsdag. Politiet knytter dem likevel til hendelsen.

Den ene mannen er marokkansk. Den andre er fra den spanske eksklaven Melilla i Marokko. De ble arrestert i to forskjellige byer torsdag.

På samme pressekonferanse sa politiet at de knytter angrepet på La Rambla til en eksplosjon i et hus i den lille byen Alcanar onsdag. En person døde og flere såret i eksplosjonen. Alcanar ligger 100 kilometer sør for Barcelona.

Dette vet vi så langt om hendelsene: