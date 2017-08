Dette vet vi om det angrepet i Barcelona

Siste: Klokken 23.25 melder spansk politi på en pressekonferanse at ingen av de to mennene som er arrestert i forbindelse med hendelsen, er føreren av varebilen som kjørte inn i en folkemengde i sentrum av Barcelona torsdag. Politiet knytter dem likevel til hendelsen.

Den ene mannen er marokkansk. Den andre er fra den spanske eksklaven Melilla i Marokko. De ble arrestert i to forskjellige byer torsdag.

På samme pressekonferanse sa politiet at de knytter angrepet på La Rambla til en eksplosjon i et hus i den lille byen Alcanar onsdag. En person døde og flere såret i eksplosjonen. Alcanar ligger 100 kilometer sør for Barcelona.

Dette vet vi så langt om hendelsen: