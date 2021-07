Gate i tysk by ble gravd ut av vannmassene

Vannet vil alltid finne den enkleste veien. Og i denne byen gjorde det bokstavelig talt det.

18. juli 2021 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

Ekstremværet har ført til enorme ødeleggelser, blant annet i den tyske byen Erftstadt-Blessem.

Dronevideoen over viser at en hel gate er gravd ut av vannmassene. Akkurat hva som har skjedd her, vet ikke hydrolog Erik Holmqvist hos Norges vassdrags- og energidirektorat. Men han har noen teorier.

Steiner blir «lettere»

Ekstreme flommer øker hastigheten på vannet. Når vannet renner så kraftig som under flomkatastrofen i Europa, er det ingenting som kan stoppe det, forklarer han. Vannet vil alltid finne den enkleste veien og vil følge terrenget.

– I byer bygger vi ting for å hindre at slikt skal skje. Men noen ganger har naturen sterkere krefter enn vi har dimensjonert for, sier Holmqvist.

Vannet drar med seg det det kommer over, som steiner. Under vann får steinene en oppdrift. Trykket gjør at de føles lettere, selv om de egentlig ikke er det.

Noen steder går bekker i rør gjennom bysentrum. Da rørene ble bygget, kan de ha hatt kapasitet til å holde på masse vann. Men etter for eksempel 50 år har det kommet røtter inn i rørene, og da har kapasiteten gått ned. Vannet vil finne andre veier, som opp i gatene.

Svake punkter

Vannet begynner å grave der det finner såkalte svake punkter.

– I denne tyske byen kan det se ut som vannet har begynt å grave i skråningen mot vannet nedenfor. Deretter har det spist seg bakover i løsmassene rundt røret under veien. Årsaken til dette vil sikkert tyske myndigheter undersøke nøye, sier Holmqvist.