Brasil er inne i sin dødeligste koronaperiode – folk synger og ber utenfor sykehus med døende koronapasienter

Brasil er inne i sin mest dødelige periode under pandemien. Det har fått enkelte evangeliske menigheter til å be til Gud om hjelp. Mens andre etterlyser handling fra presidenten, har Bolsonaro sikret seg lojale politifolk.

Medlemmer av en evangelisk gatekirke i Brasil ber for koronapasientene som kjemper for livet på det lokale sykehuset i Guapimirim, en kommune i delstaten Rio de Janeiro. Foto: Felipe Dana / AP

1. apr. 2021 15:59 Sist oppdatert nå nettopp

Brasil er i inne i tredje smittebølge – og den aller dødeligste perioden i pandemien. Siste døgn er det ifølge John Hopkins university 3869 døde.

Nyhetstjenesten UOL melder at hele 3950 personer døde det siste døgnet i mars.

Myndighetene opplyser at mer enn 310.000 personer i Brasil er døde av covid-19. Med 36.000 døde bare i staten Rio de Janeiro.

Ber til gud, andre ber myndighetene gripe inn

Det har fått enkelte av de evangeliske menighetene til å snu oppmerksomheten fra rusavhengige til koronasyke og deres familier.

– Kirken kan ikke sitte stille mens dette skjer. Vi har lenge trukket oss tilbake, men nå må vi angripe. Tiden er kommet for å vise folk at kirken er her og kan tilby hjelp, forteller pastor Celio Ricardo i Guds kjærlighet evangeliske kirke til nyhetsbyrået AP.

Les også Brasil setter dramatiske korona-rekorder. Det er dårlig nytt for Brasil – og resten av verden

Ricardo og menigheten har i snart 20 år jobbet og misjonert crackmisbrukere og rusavhengige i slumstrøkene rundt Rio.

For en uke siden bestemte han seg for å starte åpne utendørsmøter for familiemedlemmer til koronasyke etter å ha snakket med andre kirkeledere om den kraftig økningen av innlagte koronapasienter på byens sykehus.

– Guds stemme har makt til å endre denne situasjonen, sier Ricardo.

Medlemmer av den evangeliske gatekirken Guds kjærlighet ber for koronapasienter utenfor et sykehus i Rio de Janeiro. 26. mars stengte myndighetene alle restauranter, barer og ikke-nødvendige butikker i Rio for å bremse smitten i millionbyen. Foto: Felipe Dana / AP

Rekordmange døde sykepleiere

Andre etterlyser handling fra politikerne. Det føderale sykepleierforbundet i Brasil, Cofen, slår alarm etter at det i mars døde 114 helsearbeidere etter å ha blitt smittet av viruset. Det er det høyeste dødstallet i pandemien.

De forteller at vaksineringen av helsearbeidere er langt ifra i mål, og at sykehusene i Brasil mangler verneutstyr til sine ansatte, mener sykepleier Eduardo Fernando de Souza, koordinator for koronakrisen i Cofen.

– Vi har aldri sett en kollaps av et helsesystem av dette omfanget, uttalte Ana De Lemos i Leger Uten Grenser i Brasil til New York Times tidligere denne uken.

– Aldri i landets historie har vi sett en enkelt hendelse ta livet av så mange mennesker på én enkelt måned, sier legen Miguel Nicolelis, som har vært koordinator for pandemiberedskapen i den nordøstlige delen av landet.

Helsearbeidere bærer inn nye pasienter i akuttmottaket på et offentlig sykehus i hovedstaden Brasília onsdag denne uken. Foto: Eraldo Peres / AP

Utnevnte lojal politimann til minister

Koronakritikken mot presidenten har tiltatt. Likevel har Jair Bolsonaro vært mer opptatt av å sikre sin posisjon enn å få kontroll over pandemien.

For mens smittetallene øker og over hundre brasilianere dør av viruset hver eneste time, fortsetter Bolsonaro å bytte ut ministre og militære ledere.

Mandag utnevnte han ny forsvarsminister. Samtidig byttet han også ut seks andre ministre. Blant dem landets utenriksminister, forsvarsminister og justisminister.

Nå spekuleres det på at han forsøker å unngå kupp eller riksrettssak ved utnevne en politimann til ny justisminister. Wellington Corsino kvitterte ansettelsen med å uttale:

– Det er flott å ha en president som er opptatt av offentlig orden i en trøblete tid med politisk, sosial og økonomisk ustabilitet. Få presidenter har tatt så godt vare på politifolk som han har, sa den nye justisministeren ifølge Reuters.