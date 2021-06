Svensk statsminister kom med tilbud for å unngå krise: Vil la utleiere og leietagere forhandle om husleielov

Sosialdemokraten Stefan Löfven er Sveriges statsminister. Annie Lööf er leder i Centerpartiet. Foto: Regeringskanselliet

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde søndag et forslag om kompromiss for å unngå regjeringskrise om en husleielov. - Politisk teater, sier Vänsterpartiets leder.

20. juni 2021 10:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Sverige står en alvorlig situasjon. Vi er midt i en alvorlig pandemi, og slik er det fortsatt. I en slik situasjon er ikke en regjeringskrise det landet behøver, sa Löfven på en pressekonferanse søndag.

Löfven foreslo at partene på arbeidsmarkedet skal forhandle om en ny regulering av det svenske leiemarkedet. Hvis partene blir enige innen 1. september, vil regjeringen gjøre som de sier. Blir de ikke enige, vil regjeringen forsette med sitt lovarbeid.

Det har i noen dager ligget an til at sosialdemokraten Löfven og hans regjering blir felt i Riksdagen mandag klokken 10. Regjeringen har i helgen sittet i intense samtaler for å forhindre dette. Saken som han kan bli felt på, handler om en endring i det strengt regulerte boligmarkedet i Sverige.

Centerpartiets leder Annie Lööf deltok også på pressekonferansen. Centerpartiet er ikke med i regjeringen, men sikret Löfvens stilling som statsminister i 2019.

Hva står striden om?

En murstein av en utredning som kom i år, foreslår å åpne for fri regulering av husleier i nybygg. Målet har vært å «skape en modell som bidrar til en velfungerende leiemarked på lang sikt og en effektiv utnyttelse» av boligmassen. Tanken er at utsiktene til bedre lønnsomhet skal gjøre at det blir bygget flere boliger.

Regjeringen har ennå ikke foreslått noen ny lov. Men utredningen er sendt ut på høring. Det var det som utløste krisen.

Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadgostar, har kritisert forslaget kraftig. Partiet mener forslaget er et «markedseksperiment med våre boliger». Følgene er, ifølge partiet, høyere leier for alle i hele landet, mindre trygghet for leietagere og større segregering.

Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet mener forhandlingene ikke skal foregå med utgangspunkt i lovutredningen.– La partene forhandle uten trussel, erklærer hun. Foto: Claudio Bresciani, TT, NTB

Daggostar kommenterte søndag utspillet på Twitter.

– Det er bra at partene forhandler, skrev hun. Hun mener imidlertid trusselen om markedspriser gjør dette vrient.

– Det blir en forhandling under trussel der leietagerne taper. Dette er useriøst og politisk teater for å hale ut prosessen, skriver hun.

Hun mener forhandlingene ikke skal foregå med utgangspunkt i lovutredningen.

– La partene forhandle uten trussel, erklærer hun.

Overfor Sveriges Radio var hun enda klarere.

– Som det ser ut nå, har vi ikke tillit til statsministeren.

Vänsterpartiet står til venstre i svensk politikk og er norske SVs søsterparti. De andre tre partiene som støtter mistillit, tilhører høyresiden. Derfor kommer det som nå skjer som en overraskelse på mange.