Verdens eldste koronaoverlevende fyller 117 år

En fransk nonne som er verdens nest eldste person, er den eldste som har overlevd etter å ha blitt smittet med koronaviruset. Torsdag fylte søster André 117 år.

Søster André, født Lucile Randon, er verdens nest eldste menneske og den eldste som har overlevd koronasmitte. Denne uken fylte den franske nonnen 117 år. Foto: David Tavella / Sainte-Catherine Laboure sykehjem / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Hun ble født som Lucile Randon 11. februar 1904, bare to måneder etter at brødrene Wright gjennomførte sin første flytur. Hun er gammel nok til å huske to verdenskriger og spanskesyken. I januar testet hun positivt for koronaviruset, men hadde så få og svake symptomer at hun ikke engang var klar over at hun var smittet.

– Da hele verden begynte å snakke om den historien, skjønte jeg at hun var litt som den olympiske flammen, som alle vil ha tak i fordi de trenger litt håp, sier David Tavella, som er kommunikasjonssjef ved pleiehjemmet der søster André bor.

Så ble det heller ikke spart på noe da hjemmet feiret sin eldste beboer. Det ble servert champagne og rødvin, og på menyen sto blant annet gåselever og nonnens favorittdessert, omelette norvegienne. Den «norske omeletten» består av sukkerbrød, is og marengs.

– Vi har for lengst gitt opp å ha kake med et lys for hvert år. Selv om vi hadde laget en stor kake, er jeg ikke sikker på om hun hadde klart å blåse dem ut, sier Tavella. Han påpeker likevel at hun er i god form og i strålende humør på fødselsdagen. Hun hadde en videosamtale med grandnevøene sine, og biskopen i Toulon feiret messe for henne.

– Hun var veldig stolt da hun fikk vite om det, forteller Tavella.

118 år gamle Kane Tanaka i Japan er den eneste personen i verden man vet er eldre enn søster Andr.