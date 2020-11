Hongkongs forsamling tømmes for demokrativennlige politikere

Hongkongs lovgivende forsamling tømmes for demokrativennlige politikere etter at de 15 gjenværende trakk seg i protest mot at fire andre ble kastet ut.

Tomme seter sto igjen etter at demokrativennlige opposisjonspolitikere hadde forlatt folkeforsamlingen i Hongkong. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Dermed er det kun Beijing-lojalister igjen i den delvis selvstyrte byens folkeforsamling.

– Hongkongkinesere, forbered dere på en lang, lang tid der det kun er én stemme i samfunnet, sa opposisjonspolitiker Lam Cheuk-ting utenfor folkeforsamlingens bygning idet han klistret opp en plakat med kritikk rettet mot byens Beijing-vennlige leder Carrie Lam.

– Hvis du er dissident, forbered deg på enda mer press, la han til.

Beijing-vennlige komiteer utpeker lederen for byregjeringen. Men halvparten av de 70 setene i folkeforsamlingen i byen er direkte valgt, noe som gir de 7,5 millioner innbyggerne en sjelden sjanse til å la sine stemmer bli hørt via stemmesedlene.

Basketak og protester pleide rutinemessig å bryte ut i salen, der den demokrativennlige minoriteten ofte tok i bruk filibustertaktikk og andre metoder for å prøve å stanse vedtak de var motstandere av.

Internasjonale protester

Kinas innføring av en nasjonal sikkerhetslov i Hongkong i sommer, mens verdens øyne var rettet mot spredningen av covid-19-pandemien, var et slag i ansiktet på friheten som Kina hadde lovet at Hongkong skulle fortsette å beholde etter at Storbritannias kolonistyre over Hongkong ble avsluttet i 1997.

En rekke land har protestert mot Beijings innføring av loven, og flere land har innført sanksjoner. USA varslet onsdag at landet kan komme til å styrke sanksjonene mot Kina ytterligere.

– Beijings nylige handlinger ved å utestenge parlamentarikere fra Hongkongs lovgivende forsamling etterlater ingen tvil om at det kinesiske kommunistpartiet har begått åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser, sier Robert O'Brien, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver.

– USA fortsetter å identifisere og sanksjonere de ansvarlige som kveler Hongkongs frihet, sier han videre.

Utestengt

USAs uttalelse kom samme dag som 15 demokrativennlige politikere i Hongkongs folkeforsamling trakk seg i protest mot at den Beijing-vennlige byregjeringen kastet ut fire av deres demokrativennlige kolleger tirsdag.

Dagen i forveien advarte de 15 om at de kom til å gå til dette steget hvis deres fire kolleger skulle bli kastet ut.

– Den prodemokratiske fløyen har besluttet at hvis Folkekongressens stående komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikere, så vil alle de prodemokratiske parlamentarikerne gå av på én gang, sa Wu Chi-wai, leder for Det demokratiske partiet, på en pressekonferanse mandag.

Utkastelsen av de fire var en oppfølging av en kinesisk beslutning tidligere tirsdag der det het at enhver politiker som anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet, skal kastes ut.

Etter at de til sammen 19 opposisjonelle demokratiforkjemperne nå er ute, er det kun to folkevalgte igjen som ikke tilhører den Beijing-vennlige leiren i Hongkongs folkeforsamling.