Johnson med olivengren i brexit-forhandlingenes siste timer

Et omstridt lovforslag som åpnet for at britene kunne bryte avtaler som er inngått med EU, kan legges på hylla for å få framgang i brexitforhandlingene.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er villig å droppe omstridt lov for å komme i mål med forhandlingene med EU. Foto: John Sibley / Pool via AP / NTB

NTB-DPA-AFP

7. des. 2020 18:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det går fram av en uttalelse lagt ut av Boris Johnsons kontor mandag ettermiddag, der det heter at de omstridte delene av forslaget kan fjernes eller «deaktiveres».

– Storbritannia og EU har arbeidet konstruktivt sammen. Det er framgang i diskusjonene, og endelige beslutninger ventes i dagene som kommer, står det i uttalelsen.

Financial Times er blant dem som omtaler det britiske utspillet som en «olivengren» i innspurten av forhandlingene, et siste tilbud for å sukre pillen og gjøre en avtale med EU mulig.

Handel med Nord-Irland

Lovforslaget åpner for at den britiske regjeringen på egen hånd kan avgjøre enkelte spørsmål knyttet til handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, selv om det skulle bryte med brexitavtalen.

EU mener forslaget er et brudd på brexitavtalen og at det bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser, og har derfor innledet rettslige skritt mot britiske myndigheter.

Den britiske regjeringen selv mener forslaget omfatter et sikkerhetsnett som hindrer at Nord-Irland får et annet tollsystem enn resten av Storbritannia dersom samtaler om en ny handelsavtale med EU skulle bryte sammen, men har også vedgått at deler av det bryter med folkeretten.

– Et tilbud om å ikke bryte en inngått avtale hvis du får det som du vil, er svært begrenset som et tillitsskapende tiltak. I høyden et olivenløv, definitivt ikke noen olivengren, skriver David Henig, leder for UK Trade Policy Project i tankesmia ECIPE.

Samtaler

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Johnson planla en telefonsamtale om situasjonen klokken 17 mandag. Ved 18.30-tiden meldte AFPs korrespondent at samtalen var satt på pause. Om den blir snarlig gjenopptatt, er uklart.

I stedet ble det tidlig mandag kveld kjent at von der Leyen, EU-president Charles Michel, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel satt i en videokonferanse der brexit var et sentralt tema. De skal blant annet ha planlagt EU-toppmøtet senere i uka.

Håpet er at mandagens samtale mellom von der Leyen og Johnson kan gi forhandlingene et etterlengtet puff i riktig retning. Diplomater med kjennskap til situasjonen er imidlertid skeptiske til mulighetene for det.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har sagt at onsdag i realiteten er fristen for å få til enighet. Torsdag starter EU-toppmøtet, der rammeverket for en avtale – eller mangelen på en avtale – vil bli lagt fram for EUs 27 medlemsland.

Hard nøtt

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar, men vil først forlate EUs indre marked ved årsskiftet. Målet med forhandlingene er å få på plass en avtale med tollfri handel over grensene og uten restriksjoner i form av kvoter.

Flere kilder sier at den hardeste nøtten er hvordan man skal kunne garantere at frihandelsavtalen overholdes. EU ønsker en mekanisme som kan utløses raskt og som vil føre til straffereaksjoner hvis en av partene bryter avtalen, for eksempel når det gjelder miljø- og helsepolitiske standarder.

Britene er på sin side svært skeptiske til en bred og bindende avtale som de mener vil ødelegge den uavhengigheten som var en viktig drivkraft for å forlate unionen.

– Hvis samtalene mislykkes nå, så har de to partene i bunn og grunn ikke greid å bli enige om hva uærlig spill innebærer og hva man bør gjøre med det, sier en diplomat.