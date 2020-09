Trump holdt valgmøte i Nevada og trosset forbud mot å samle mange mennesker

USAs president Donald Trump holdt søndag kveld sitt første valgmøte innendørs på flere måneder og trosset et lokalt forbud mot å samle mer enn 50 mennesker.

President Donald Trump holdt søndag kveld sitt første valgmøte innendørs siden juni. Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB

14. sep. 2020 06:28 Sist oppdatert 9 minutter siden

Valgmøtet i Henderson i Nevada ble holdt i en industribygning som eies av en av Trumps støttespillere.

Trump talte i mer enn én time foran en folkemengde der mange ikke hadde på seg munnbind.

– Om 51 dager skal vi vinne i Nevada og vi skal vinne fire nye år i Det hvite hus, sa Trump til den jublende forsamlingen.

Antall nye koronatilfeller i USA øker nå ikke like mye som før, men eksperter mener at det fortsatt er nødvendig å opprettholde tiltak som sosial distansering.

– Be guvernøren deres om å åpne opp delstaten, sa Trump.

Kathleen Richards, en talskvinne for lokalmyndighetene i Henderson, sa til CNN at valgarrangementet var et brudd på delstatens covid-19-regelverk og at eieren av industrianlegget kan miste lisensen til å drive videre.

Like før valgmøtet, sa Nevadas guvernør, demokraten Steve Sisolak, at Trump utviser dumdristige og egoistiske handlinger ved å sette utallige liv i fare i Nevada.

Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumps valgkamp, forsvarte innendørsmøtet. Hvis amerikanere kan delta i demonstrasjoner, spille i kasinoer eller sette fyr på lokale bedrifter i opptøyer, så bør de også kunne få være til stede og høre presidenten tale, uttalte han.

Trumps forrige valgmøte som ble holdt innendørs var i Tulsa i Oklahoma i juni. Etter det registrerte byens myndigheter en økning i nye virustilfeller.

Koronaepidemien har ført til minst 190.000 dødsfall i USA siden februar, og helseeksperter har sagt at bruk av ansiktsmaske er en av de mest effektive metodene for å hindre spredning.

Ifølge Washington Post opplyste en representant for Trump at alle deltagerne på møtet ville til bli testet for feber før de slapp inn på arenaen. Det ville også bli stilt store mengder desinfeksjonsmidler og ansiktsmasker til rådighet for publikum, hevdet kilden.