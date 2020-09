Italias «Romeo og Julie» møttes på hver sin balkong i Verona under korona-karantenen. Nå er de forlovet.

«Kjærlighetens by» leverer igjen.

Da Michele ville vise sin kjærlighet til naboen, holdt det ikke med blomster på døren. Han skrev også navnet hennes med store bokstaver på et laken som han hengte opp fra toppen av boligblokken. Paola Agnelli / The Washington Post

Sydney Page The Washington Post

25. sep. 2020 23:02 Sist oppdatert 11 minutter siden

Et italiensk par er blitt kjent som koronakrisens «Romeo og Julie» i lokale medier.

Som en scene hentet ut av Shakespeares fortelling begynner denne romantiske historien med to mennesker på hver sin balkong.

Eventyret startet på høyden av koronakrisen. Italienerne var tvunget til å forbli i hjemmene sine. Stedet var Verona, den samme byen der Romeo og Julie finner sted.

Men dette pandemiske paret har ikke møtt den samme tragiske skjebnen som Shakespeares berømte elskere. Tvert imot: Seks måneder etter at de møttes, er disse koronakjærestene forlovet.

Første gang Michele D’Alpaos (38) fikk øye på Paola Agnelli (40) var da hun gikk ut på balkongen sin en kveld i midten av mars. Han sier at det var kjærlighet ved første blikk.

– Jeg ble umiddelbart slått av hvor vakker hun var og hvor pent hun smilte. Jeg måtte bare bli kjent med henne, sier D’Alpaos.

«For en vakker gutt»

Agnelli sto på balkongen like overfor ham i syvende etasje. Søsteren hennes spilte Queen-sangen «We are the champions» på fiolin. Det var en del av en daglig konsert i nabolaget der målet var å holde motet oppe mens folk satt i karantene.

Etter noen minutter møtte hun blikket hans.

– Det var et magisk øyeblikk, sier Agnelli, som har bodd i den samme boligblokken siden hun var fem år gammel.

Selv om hun hadde bodd tvers overfor D’Alpaos nesten hele livet, hadde de to aldri møttes tidligere.

– Jeg tenkte umiddelbart: «For en vakker gutt», sier Agnelli.

Det viste seg at søsteren til D’Alpaos kjente Agnelli fra det lokale treningssenteret. Slik fikk han vite hva hun het.

– Jeg begynte å se etter henne i sosiale medier. Da jeg forsto at hun hadde en Instagram-konto, åpnet jeg min egen, sier han.

Ble kjent etter laken-stunt

Så fort han begynte å følge henne på Instagram, begynte de å skrive meldinger til hverandre.

– Vi skrev til det var langt på natt, sier hun.

I dagene og ukene som fulgte, fortsatte de samtalen via tekstmeldinger. De chattet konstant og snakket lenge på telefonen.

Paola og Michele gleder seg til å gifte seg. Paola Agnelli / The Washington Post

Men det var umulig å møtes. Hele Italia var i karantene. I ti uker ble de kjent ved å snakke sammen på telefonen og ved å flørte på tvers av balkongene.

De oppdaget raskt at de delte mange tanker og verdier.

– Det er sånne verdier du kan bygge et forhold på, sier Agnelli.

De kom ikke nærmere hverandre enn rundt 200 meter. D’Alpaos forsøkte desperat å vise sin hengivenhet for Agnelli. Først sendte han henne den ene blomsterbuketten etter den andre, men så bestemte han seg for at dette ikke var nok.

Derfor hengte han i slutten av mars opp et gammelt laken med navnet «Paola» i store, tykke bokstaver fra toppen av boligblokken der han bodde.

Den romantiske gesten gjorde at lokale medier fattet interesse for romansen, og dermed ble kjæresteparet kjent som koronatidens Romeo og Julie.

Kysset i parken

Først i mai kunne paret endelig møtes.

De traff hverandre i en lokal park. Endelig kunne de ta av seg maskene og dele et kyss.

– Vi er veldig forelsket, sier Agnelli.

Deretter gikk alt veldig raskt. Innen juli hadde paret møtt hverandres familier og begynt å planlegge hvordan de skulle tilbringe resten av livet sammen.

Foreløpig bor de fortsatt i hver sin leilighet. Hver kveld snakker de sammen på telefonen mens de sitter overfor hverandre på balkongene.

Nå gleder de seg til å gifte seg.

– Aller helst på takterrassen i blokken min, sier D’Alpaos.

Norsk enerett: Aftenposten

