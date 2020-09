Foreløpig grønt lys for brexit-lovforslag

Underhuset ga mandag kveld sin foreløpige godkjenning til det omstridte lovforslaget som strider mot brexitavtalen.

EU-vennlige demonstranter stilte seg opp nær Parlamentet i London mandag i protest mot regjeringens lovforslag som inneholder punkter i strid med utmeldingsavtalen. Frank Augstein / AP / NTB scanpix

NTB

15. sep. 2020 06:15 Sist oppdatert nå nettopp

Parlamentsmedlemmene ga grønt lys for forslaget med 340 mot 263 stemmer mandag kveld, og med det ryddet de veien for fire dager med kritisk gjennomgang av lovforslagets tekst i løpet av denne og neste uke. Etter det blir lovforslaget endelig vedtatt eller nedstemt.

Statsminister Boris Johnson sa at lovforslaget er et sikkerhetsnett mot det han hevdet er trusler fra EU om å hindre normal handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

EU har avvist påstandene som vrøvl og advart Johnson om at han må overholde forpliktelsene han selv fremmet i brexitavtalen i fjor om å fjerne omstridte deler av det nye lovforslaget innen utgangen av september.

Den britiske regjeringen innrømmer at lovforslaget krenker folkeretten, men kaller den en forsikring i tilfelle Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Kritikk fra partifeller

Det gikk hett for seg under mandagens debatt i Underhuset, med gjenklang til årene med politisk dragkamp som fulgte etter folkeavstemningen i 2016 der et knapt flertall sa ja til å forlate EU.

Flere av Johnsons egne konservative partifeller var bekymret for å bryte folkeretten. Tidligere finansminister Sajid Javid og tidligere regjeringsadvokat Geoffrey Cox var blant parlamentarikerne som på forhånd har sagt at de ikke vil stille seg bak lovforslaget slik det nå foreligger.

Alle landets statsministre som ennå er i live – John Major, David Cameron og Theresa May fra det konservative partiet, og Tony Blair og Gordon Brown fra arbeiderpartiet, har advart om at Storbritannias globale rykte kan bli ødelagt.

Grensestrid

Storbritannia forlot EU i januar, men er fortsatt underlagt EUs regler i en overgangsperiode som utløper 31. desember.

Et viktig element i brexitavtalen er avsnittene som sikrer en åpen grense mellom Nord-Irland og republikken Irland for å bevare fredsavtalen. Når Storbritannia går ut av EU, blir denne grensen den eneste landegrensen mellom Storbritannia og EU.

I avtalen ville EU derfor sikre seg at Irland-grensen ikke skulle brukes som en bakdør for å kanalisere ikke-tollklarerte produkter inn i EU fra resten av Storbritannia. Derfor ble EU og britene enige om en form for kontroll i Irskesjøen.

Forhandlingene om en handelsavtale mellom britene og EU står for tiden i stampe, og det er økende bekymring for at de kollapser i løpet av få uker, og at Storbritannia går ut uten en avtale.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding