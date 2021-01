Nederlandsk «NAV-skandale»: Regjeringen må gå av

Tusenvis av nederlendere er straffet for trygdemisbruk, selv om de ikke gjorde noe galt. Nå må regjeringen gå av, men statsministeren stiller til valg igjen.

Mark Rutte har vært statsminister siden 2011. Selv om han går av nå, vil han stille til valg igjen i mars. Foto: John Thys, Reuters/NTB

15. jan. 2021 15:20 Sist oppdatert 12 minutter siden

Fredag måtte statsminister Mark Rutte gå til kong Willem-Alexander og levere sin avskjedssøknad. Han kommer til å bestyre et forretningsministerium frem til valget 17. mars.

For tre og et halvt år siden dannet Rutte sin tredje regjering. Den siste tiden har avisene minnet ham om hva han sa den gangen. Han la vekt på at det skulle være en regjering «for dem som nå har følelsen av at myndighetene ikke stiller opp for dem».

Grunnen til at regjeringen går av er at skattevesenet uriktig har behandlet tusenvis av foreldre som lovbrytere. De ble anklaget for å ha jukset med støtte til barnepass. Mange har måttet betale tilbake tusenvis av euro.

Systematisk rasisme

På en pressekonferanse fredag ettermiddag minnet Rutte selv om disse uttalelsene, og sa at det ikke har lykkes.

– Det har gått forferdelig galt, sa han.

Regjeringskrisen skyldes en krise som minner om den norske NAV-skandalen. Borgere som har fulgt reglene, er straffeforfulgt av myndighetene, som har misforstått reglene. Det har pågått fra 2013 til 2019.

Skandalen rammer foreldre med dobbelt statsborgerskap. Kritikerne sier at det er snakk om mistenkeliggjøring og systematisk rasisme.

Vil fortsette som statsminister

Parlamentet satte ned en undersøkelseskommisjon. Konklusjonen er drepende: Den skriver om «institusjonell forutinntatthet», brudd på rettsstatens grunnidé og at myndighetene har vist seg ute av stand til å gjøre jobben sin.

– Det er en veldig hard rapport, som fyller oss med skam, sa Rutte på pressekonferansen.

Han sa at særlig diskrimineringen som ligger under skandalen, er sjokkerende.

Nederland har tradisjon for at regjeringer fortsetter som forretningsministerium. I praksis betyr det at den fortsetter som før, uten store politiske initiativ. Den 17. mars er det parlamentsvalg.

På fredagens pressekonferanse ble statsministeren spurt om han har tenkt å gå av som leder for det liberale partiet og trekke seg som statsministerkandidat.

– Det har jeg ikke vurdert, det er til syvende og sist opp til velgerne. Jeg har ikke vært direkte ansvarlig for dette spørsmålet, selv om jeg har et overordnet ansvar, sa han.

Lodewijk Asscher var sosialminister fra 2012 til 2017. Nå trekker han seg som partileder i det nederlandske arbeiderpartiet. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Tidligere sosialminister trekker seg som partileder

Han understreket gang på gang at skandalen er hans ansvar, men at han ikke vil trekke seg som statsministerkandidat. Meningsmålinger tyder på at han kan opprette en ny regjering etter valget. Han mener at han tar et stort ansvar ved å be kongen om hele regjeringens avskjed.

Denne uken trakk Arbeiderpartiets leder Lodewijk Asscher seg. Han var sosialminister fra 2012 til 2017. Nå trekker han seg som både kandidat i valget og som partileder.

På en pressekonferanse i går ettermiddag sa Rutte at regjeringen har to saker med topp prioritet frem mot valget. Det er koronakrisen og å rydde opp etter skandalen.