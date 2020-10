De skrudde av mikrofonene. Ett tall viser hva det gjorde med debatten.

48 millioner amerikanere hadde allerede stemt da Donald Trump og Joe Biden gjennomførte valgkampens siste TV-debatt i natt. Aftenposten har analysert ordene de to rivalene brukte.

Det ble en roligere debatt med færre avbrytelser denne gang. Illustrasjon: Torstein Ringnes. Foto: Jim Bourg / Reuters

Forrige gang ble presidentdebatten preget av munnhuggeri og avbrytelser. Etter kaoset i Cleveland i delstaten Ohio 30. september ble derfor reglene endret. Denne gang ble mikrofonen skrudd av mens motstanderen holdt sine innledninger i Nashville i Tennessee.

Det nye formatet hadde en tilsynelatende positiv effekt på diskusjonen. Debattleder Kristen Welker fra NBC måtte nemlig gripe inn langt færre ganger enn Fox News-kollega Chris Wallace måtte gjøre i forrige debatt, ifølge Aftenpostens gjennomgang.

Welker ledet debatten med stø hånd, og taletiden ble jevnt fordelt mellom kandidatene.

Trump brukte flest ord, akkurat som han gjorde i debatten i Cleveland. Biden ser imidlertid ut til å ha et marginalt bedre ordforråd.

Temaene var angitt på forhånd. Trump og Biden brukte mest tid på å snakke om koronapandemien, nasjonal sikkerhet, familie og økonomi.

Rundt 50 millioner forhåndsstemmer

Denne siste debatten skjedde 12 dager før valgdagen 3. november, og allerede har minst 48 millioner amerikanere forhåndsstemt. Det utgjør 35,8% av alle som stemte ved valget i 2016. I Texas og noen andre delstater er tallet over halvparten av valgdeltakelsen i 2016.

En mørk vinter, eller en tidlig vår

Koronapandemien var, naturlig nok, debattens første tema. Det var den også forrige gang. Donald Trump sa at han hadde «lært mye» av at han selv hadde blitt innlagt på sykehus med covid-19. Han ble syk like etter forrige debatt.

Trump hevdet også at en ny vaksine kun er noen uker unna. Han lovet å bruke militæret til å distribuere vaksinen raskt. Dette til tross for at bransjen anslår at en bred distribusjon av en vaksine først er sannsynlig til neste år.

Joe Biden, på sin side, fokuserte på det høye antallet døde i USA og viktigheten av å bruke munnbind. Han advarte om «en mørk vinter». Biden, som tidligere drev mye av valgkampen fra sitt eget hjem, ble også beskyldt for å «gjemme seg i kjelleren». Trump advarte mot å stenge ned økonomien på nytt.

Fakta Presidentdebattene Presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden skulle egentlig møtes til tre TV-sendte debatter før valget 3. november: 29. september i Cleveland i Ohio.

15. oktober i Miami i Florida.

22. oktober i Nashville i Tennessee. Da Trump ble syk av koronaviruset, ble den andre debatten avlyst. I stedet stilte de to kandidatene opp på hvert sitt TV-sendte folkemøte. I tillegg møttes visepresidentkandidatene Mike Pence og Kamala Harris til duell 7. oktober. Vis mer

Økonomiske interesser

Begge kandidatene ble spurt om sine økonomiske interesser i utlandet. Trump ble angrepet for å ha bankkontoer i Kina og for at han skal ha betalt mer i skatt til Kina enn til USA. Avisen The New York Times har de siste ukene publisert flere detaljer basert på Trumps skattemeldinger.

Trump svarte med at han har betalt millioner i skatt til USA. Disse pengene synes ikke i skattemeldingene, sier han, fordi de ble betalt på forskudd.

Biden, på sin side, måtte svare en rekke spørsmål om sønnen Hunters forretningsførsel i land som Ukraina og Russland.

Joe Biden snakket mye direkte til publikum, og kandidatene snakket langt mindre i munnen på hverandre i nattens debatt. Foto: Julio Cortez / AP

Russland og Kina dominerte nok en gang

En egen seksjon ble viet Trumps varme forhold til Nord-Koreas leder. Likevel var det to land som fikk enda mer oppmerksomhet, også denne gang.

Kjent fra forrige debatter, var også Trumps brede angrep på andre demokrater. Også denne gang blant annet Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders, som begge ligger til venstre for Biden.

Klima og miljø

I seksjonen om klimaendringer, snakket Trump mye om miljø. Biden på sin side snakket mest om klima og global oppvarming.

Seg selv like

Til tross for at det var en roligere og mer avmålt debatt enn før, var kandiatene likevel til å kjenne igjen.