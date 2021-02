Derfor blir det bråk om én setning i den svenske koronastrategien

Sveriges regjering anklages for å prøve å skrive om historien om koronastrategien. Plutselig var en setning fra et regjeringsdokument borte.

Smittekurven skal flates ut, har statsepidemiolog Anders Tegnell sagt på alle pressekonferanser. Men hvor mye måtte den ned? Foto: TT/NTB

Vi må «plana ut kurvan». Tallet på koronasyke må ikke bli så stort at helsevesenet kollapser. Det har vært det klare budskapet fra svenske helsemyndigheter og regjeringsmedlemmer siden koronaviruset kom til landet for et år siden.

Men hva mente de egentlig? Skulle smittespredningen bli så liten som mulig? Eller holdt det at helsevesenet holdt tritt?

Disse ordene forfølger nå den svenske regjeringen.

Disse plansjene med smittekurven som skal flates ut, har vært en gjenganger på pressekonferansene til Folkhälsomyndigheten. Foto: Folkhälsomyndighetens pressekonferanse

Stor smittespredning

Hvorfor er dette viktig? Den svenske regjeringen opplever økende kritikk for sin koronastrategi. De blir anklaget for å ha gjort for lite og for sent. Over 12.000 svensker har dødd i koronapandemien.

Koronakommisjonen som skal granske håndteringen av pandemien, kom med en knusende rapport før jul. Den gjaldt kollapsen i eldreomsorgen. Kommisjonen slo fast at en viktig årsak til at koronasmitten spredte seg på svenske sykehjem var den store smittespredningen i samfunnet. Derfor blir spørsmålet satt på spissen: Gjorde man nok for å presse ned smitten?

Statsminister Stefan Löfven sier at de innførte harde tiltak alt i vår. Men regjeringen har nå strammet til skruen og innført de hardeste tiltakene siden pandemien startet. Frykten er at det skal komme en stor, tredje smittebølge.

Men det er også mer som er endret, påpeker flere kommentatorer.

Den svenske regjeringen og toppsjefen for Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson står fast på at den svenske strategien har vært riktig. Foto: Fredrik Sandberg, TT/NTB

Fakta Sveriges koronatiltak Da koronapandemien traff Sverige ble det blant annet innført begrensninger på arrangementer og besøksforbud på sykehjem. Men samfunnet ble ikke stengt ned slik som nabolandene Danmark, Norge og Finland. Etter en sterk smittebølge i høst, er det blitt innført en rekke nye smitteverntiltak. Det er forbud mot alkoholservering etter kl. 20, de videregående skolene har stort sett hjemmeskole, folk blir bedt om å jobbe hjemmefra og kommunale etater som kan det, er stengt. I tillegg forbereder regjeringen seg på at de kan stenge kjøpesenter, butikker, restauranter og treningssentre om det skulle bli nødvendig. Vis mer

Setningen som forsvant

Da statsminister Stefan Löfven, sosialminister Lena Hallengren og statsepidemiolog Anders Tegnell ble grillet i TV-programmet Agenda i januar, var alle tre opptatt av å si følgende: Det stemmer ikke at vi har sagt at det var greit med en viss smittespredning i vår. Målet har hele tiden vært å trykke ned så mye som mulig.

Kort tid etter avslørte frilansjournalisten Emanuel Karlsten, som har dekket koronapandemien i sin blogg, at regjeringen hadde gjort en endring i et viktig strategidokument.

I dokumentet fra 7. april sto det opprinnelig:

«Det overgripende målet med regjeringens arbeid er å minske takten på smittespredningen, det vil si å trykke ned kurven så at ikke veldig mange blir syke samtidig».

Men over natten var setningen endret, oppdaget Karlsten. Plutselig sto det bare:

«Det overgripende målet med regjeringens arbeid er å minske smittespredningen i samfunnet»

Regjeringen har ikke kunnet gi noen forklaring på endringen. En talskvinne sa til Expressen at endringen hadde skjedd ved en feil da en annen tekst skulle oppdateres. Den forsvunne teksten er lagt til igjen nå.

– Rykende pistol

Sosialminister Lena Hallengren er blitt avkrevd en forklaring. Lederen for Kristdemokraterna Ebba Busch har reagert. Hun stusser over at en «bærende setning i regjeringens strategi» ble tatt bort.

Kommentator Göran Eriksson i Svenska Dagbladet skriver at det ikke er hva som helst som er forsvunnet fra regjeringens hjemmeside, men «en rykende pistol». Han mener formuleringen om smittespredningen kan skape problemer for regjeringen.

Det er forskjell på å «minske takten» og å presse ned smitten «så mye som mulig», mener Eriksson.

– Det fremstår som retusjert historiefortelling. Man sier at man ville holde smittespredningen nede så mye som mulig, men i vår sa man at man skulle få en jevn smittespredning, sier professor i statsvitenskap Tommy Möller ved Stockholms universitet til Aftenposten.

– Det er åpenbart at de betoner ting på en annen måte, fortsetter han.

Les også Tegnell tar ingen selvkritikk. Löfven blir sittende med ansvaret.

Kan plage regjeringen

Statsviteren sier at det var lite politisk debatt i fjor rundt koronastrategien regjeringen valgte. Opposisjonen hadde ingen alternativ strategi. Nå øker temperaturen og det er mer kritikk mot regjeringen.

– Den vanlige reaksjonen når en krise bryter ut, er at man slutter opp om regjeringen. Slik var det i Sverige i vår. Men nå ser det ut til at pandemien kan bli en veldig stor belastning for regjeringen i neste valg, sier Möller.