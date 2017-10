Maskerte menn bryter seg inn og skjærer fletter av sovende kvinner

Politiet har fått melding om over 100 tilfeller bare den siste måneden der kvinner sier de er blitt angrepet av maskerte menn som har kuttet av dem flettene.

En fellesnevner i anmeldelsene er at mennene i de fleste tilfellene har tatt seg inn i folks hjem. For politiet fremsto meldingene så underlige at man i starten trodde kvinnene led av hallusinasjoner, men etter hvert ble det klart at hendelsene var reelle.

Redde for voldelige hårtyver

Politiet har så langt ingen mistenkte og heller ingen spor i saken, og dermed vet man heller ikke motivet.

– Vi er redde, sier 40 år gamle Tasleema Bilal, som fikk håret sitt skåret over i sitt eget hjem i Srinagar i forrige uke.

Hun sier hun forsøkte å fjerne angriperens maske, men uten å lykkes. Han kom seg unna, men lot håret ligge igjen. Da var det gått bare noen dager siden Bilals 16 år gamle niese var blitt slått i hodet med en murstein. Hun våknet på sykehus og oppdaget da at håret var borte. Andre kvinner har sagt de ble satt ut av spill med en ukjent kjemisk spray.

Borgervern patruljerer

Lignende episoder har funnet sted også andre steder i India, blant annet i de nordlige delstatene Haryana og Uttar Pradesh. Men ingen steder har angrepene utløst så stor panikk som det som nå utspiller seg i Kashmir.

– Vi vil vite hvem de skyldige er. Politi, soldater eller sivile? sier Bilal.

Flere hundre unge menn har utstyrt seg med kniver, balltre og jernstenger og patruljerer nå i gatene nattetid i håp om å hindre flere angrep.