Lego vant plagiatsøksmål i Kina

En domstol i storbyen Guangzhou – tidligere kjent som Kanton – konkluderte med at fire kinesiske selskaper har brutt Legos opphavsrett en rekke ganger og har kopiert flere byggesett og minifigurer. De har også drevet «urettmessig konkurranse ved å distribuere byggeklosser av merket Lepin», skriver Lego i en pressemelding.

Selskapene ble pålagt å stanse produksjon, salg og markedsføring av kopivarene umiddelbart. I tillegg må de betale lego 4,5 millioner yuan – drøyt 5,4 millioner kroner etter dagens kurs – i erstatning til Lego for tapte inntekter.

Lego-direktør Niels B. Christiansen sier dommen viser at kinesiske myndigheter jobber hardt for å sikre et «rettferdig marked for alle virksomheter i Kina».

– Dette sender et klart signal til andre selskaper som kanskje kopierer Legos produkter, sier Christiansen.

De fleste av patentene som har gjort at Lego har kunnet bygge seg opp som en global aktør, er løpt ut, men selskapet jobber hele tiden aktivt for å beskytte merkevaren. I juli fastslo kinesiske myndigheter at de danske klossene er et «velkjent varemerke» i Kina, noe som er viktig for leketøysgigantens virke i en av verdens største økonomier.

Til neste år planlegger Lego å åpne to såkalte flaggskipsbutikker i Kina – en i Beijing og en i Shanghai.