Politiet i Florida sjekker mistenkelig pakke

Schultz' kontor i Sunrise i Florida er evakuert, opplyser politiets talsmann Chris Piper, ifølge CNN.

Også politiets bombegruppe og brannmannskaper er på stedet. På Twitter har det lokale politiet oppfordret skuelystne til å holde seg unna området der kontoret til kongressrepresentanten ligger.

Barack Obama og Hillary Clinton fikk lignende pakker i posten onsdag og tirsdag. Forretningsmannen George Soros fikk en tilsvarende pakke mandag.

Ifølge NBC News skal de mistenkelige pakkene til Obama og Clinton ha hatt nettopp Wassermann Schultz påført som avsender. Pakken som har havnet hos Wasserman Schultz, var opprinnelig sendt til tidligere justisminister Eric Holder, men ble returnert ettersom adressen til Holder var feil.

Time Warner-bygningen i New York, der blant annet CNN holder til, ble også evakuert onsdag etter funn av samme type pakke. New York-politiet har opplyst at gjenstanden i pakken kan ligne en rørbombe. Gjenstanden er fraktet ut av bygningen med et spesialkjøretøy for å uskadeliggjøres.