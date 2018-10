Uvant firkløver med felles Syria-budskap

For første gang har Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel og Emmanuel Macron satt seg ned ved samme bord for å diskutere en politisk løsning på krigen i Syria.

På en pressekonferanse etter lørdagens møte krevde alle fire at det innen få uker må dannes en komité som skal utarbeide en ny grunnlov.

– Komiteen er udiskutabel og må anerkjennes som legitim av alle de syriske partene, framholdt Putin.

Komiteen skal etableres i Genève, og skal sikre at det holdes fri og rettferdige valg der alle syrere skal ha mulighet til å stemme, også de som befinner seg i andre land, heter det i lederens felles uttalelse, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

– Alle syrere skal bestemme

Ifølge Tyrkias president er alle de fire landene enige om at komiteen må på plass så fort som mulig, og helst innen årsskiftet. Han sier også at alle syrere må få være med på å bestemme president Bashar al-Assads skjebne.

– Beslutningen som vil avgjøre Assads situasjon, tilhører det syriske folk – alle syrere både i og utenfor skal bestemme, sa Erdogan.

Mens Tyrkia har ønsket å fjerne Assad fra makten, er Russland Assads viktigste allierte.

De fire lederne oppfordret også til at våpenhvilen i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen må fortsette.

Krever russisk press

Etter pressekonferansen understreket Frankrikes president Emmanuel Macron at Russland må legge press på regimet i Damaskus slik at våpenhvilen i Idlib blir varig.

– Vi baserer oss på at Russland utøver et meget klart press på regimet, sa Macron og viste til at det syriske regimet er avhengig av russisk støtte for å overleve.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura har helt siden begynnelsen av året forsøkt å overbevise partene i Syria om at det må dannes en grunnlovskomité som skal sikre Syria en demokratisk framtid.

Da han tidligere denne uka besøkte Damaskus, fikk han imidlertid klar beskjed fra utenriksminister Walid al-Moallem om ikke å blande seg inn i landets indre anliggender.