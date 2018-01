– Jeg er blitt informert om at han ble skutt og drept på stedet, og at forsøk på gjenoppliving på sykehus i Mitrovica ikke lyktes, sier Ivanovics advokat Nebojsa Vlajic til AFP.

Advokaten og Ivanovics parti opplyser at politikeren ble skutt av gjerningsmenn i en bil idet han ankom partikontoret tirsdag morgen.

Serbisk statlig fjernsyn opplyser at president Aleksandar Vucic har innkalt til sikkerhetsmøte etter drapet.

En pressetalskvinne for EUs utenrikstjeneste fordømmer drapet og oppfordrer myndighetene i Kosovo til å gjøre det de kan for å finne gjerningspersonene og stille dem til ansvar.

64-åringen ble ansett for å være en moderat politiker i etnisk delte Mitrovica. Han var blant de viktigste politikerne i den tidligere serbiske provinsen og tok til orde for samarbeid med albanerne. I et intervju med NTB i 2008 sa Ivanovic, som var personlig populær, at folk ikke turte å stemme på ham fordi de var redde og frustrerte.

Ivanovic, som tidligere tilhørte det sosialdemokratiske partiet i Kosovo, har vært serbisk minister for Kosovo. Han ble i en domstol i Kosovo dømt for krigsforbrytelser under krigen i 1998 og 1999. Dommen ble satt til side, og saken skulle nå være under gjenopptakelse.

Kosovo erklærte uavhengighet i 2008.

Les også: