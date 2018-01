– Denne russerfobien er verre enn noen gang. Dette så vi aldri under den kalde krigen, sa Lavrov i et intervju med avisa Kommersant etter et besøk i New York.

– Den gang var det visse regler, en viss skikk og bruk. Nå er all skikk og bruk kastet bort, sa han idet han kalte sanksjonene som USA og EU har innført, for absurde og grunnløse.

Sanksjonene ble innført på grunn av Russlands okkupasjon av Krim og den væpnede konflikten i det østlige Ukraina, der både Ukraina og Vesten beskylder Russland for å støtte opprørerne.

Russland er også midt i en dopingskandale som førte til at deres idrettsfolk er ekskludert fra flere store sportsbegivenheter, blant annet vinter-OL i Sør-Korea i februar.