Tyrkia skal ha tatt kontroll over kurdisk landsby i Syria

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som overvåker situasjonen i Syria gjennom et nettverk av kilder på bakken, tok de tyrkiske styrkene kontroll over landsbyen Shengal mens det pågikk intense kamper flere steder i Afrin søndag.

Landsbyen er den første i Afrin de tyrkiske styrkene har tatt kontroll over etter at «Operasjon Olivengren» ble innledet lørdag.

Tyrkias statsminister Binali Yldirim sa tidligere søndag at tyrkiske bakkestyrker hadde rykket inn i Afrin-regionen, og president Recep Tayyip Erdogan fulgte opp med å si at han håper operasjonen blir kortvarig.

–Vi er ikke alene. Allah er med oss. Med guds vilje vil denne operasjonen være ferdig i løpet av kort tid, sa han under et arrangement i Bursa i Tyrkia.

Han la samtidig til at alle som protesterte mot militæroperasjonen rundt om i Tyrkia søndag, vil måtte betale en «høy pris».

Også i Irak har kurdere demonstrert mot militæroperasjonen.

AP / NTB scanpix.

Operasjon olivengren

Selv om den kurdiske YPG-militsen utgjorde hoveddelen av den USA-støttede SDF-styrken som var med på å bekjempe IS-styrken, anser Tyrkia både YPG og det kurdiske politiske partiet PYD for å være terrorister og allierte av den forbudte PKK-bevegelsen i Tyrkia.

Søndag opplyser det tyrkiske militæret at de så langt har truffet 153 YPG-stillinger i løpet av operasjonen i Afrin. I en uttalelse sier de at tilfluktssteder, gjemmesteder og våpenlagre har vært målene de har forsøkt å treffe.

Lørdag kveld ble imidlertid minst ti personer, de fleste sivile, drept i et tyrkisk luftangrep mot byen Afrin. Det er foreløpig ikke oppgitt noe dødstall etter søndagens kamper.

Kritikken hagler

NATO-tungvekterne Frankrike og USA er blant dem som har støttet YPG og SDF i Syria, og den tyrkiske militæroperasjonen har dermed liten støtte i forsvarsalliansen som også Tyrkia er medlem av.

Frankrike ga søndag klar uttrykk for at de mener Operasjon Olivengren er skadelig for kampen mot IS.

– Disse kampene må ta slutt, sier den franske forsvarsministeren Florence Parly.

– Vår førsteprioritet er å kjempe mot terrorisme. Som et resultat av dette, vil jeg si at alt som ødelegger for disse krigerne, er en negativ ting, sier Parly videre.

Samtidig ba Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å evaluere situasjonen i Syria.

Syriske raketter

Frankrike fikk senere støtte fra Syrias president Bashar al-Assad.

– Den brutale tyrkiske aggresjonen mot Afrin minner om det tyrkiske regimets politikk fra dag én, som i hovedsak har vært å støtte terror og terrororganisasjoner, hva enn de heter, sier Assad i en uttalelse søndag.

Tidligere søndag ble tyrkiske hus og tyrkisk jord i grensebyen Kilis rammet av raketter avfyrt fra syrisk side. En person ble lettere skadd, før Tyrkia svarte med samme mynt.