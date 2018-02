Sikkerhetsrådet samlet seg fredag for å diskutere forslaget om en 30 dager lang våpenhvile i Syria. Møtet som skulle starte fredag ettermiddag ble utsatt i tre timer til klokken 20.30.

Et tidligere utkast av forslaget ble torsdag avvist av Russland da det ble lagt fram. Russland krevde at teksten også må ta for seg opprørernes angrep mot regjeringskontrollerte områder. Målet med fredagens møte var dermed å formulere forslaget slik at Russland ikke ville legge ned veto.

Nytt utkast

Tidligere på dagen antydet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at landet kan slutte opp om en resolusjon.

– USA og deres allierte nekter å framskaffe garantier om at også opprørerne vil overholde en våpenhvile, og å skrive dette inn i utkastet til resolusjon, sa Lavrov til Interfax.

– Resolusjonsutkastet om våpenhvile i Syria inneholder ikke garantier om at opprørerne vil overholde den, sa han videre.

Sent fredag kveld kom meldingene om at møtet er igjen utsatt, denne gangen til lørdag klokken 18 norsk tid.

Svensk-kuwaitisk forslag

Det var Sverige og Kuwait som først presenterte forslaget 9. februar. Målet med forslaget er ifølge de to landene å sikre humanitær hjelp til sivilbefolkningen og å frakte ut sårede fra beleirede områder.

Både USA, Frankrike og Storbritannia har bedt om en rask votering over forslaget, for å kunne ta hånd om krisen i Syria.

– USA er klare til å stemme over forslaget her og nå. Overgrepene fra regimet er ubarmhjertige og lidelsene er overveldende, sa USAs Kelley Currie torsdag.