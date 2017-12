Nord-Korea kaller FN-sanksjoner en krigshandling

FNs sikkerhetsråd godkjente fredag ​​enstemmig sin fjerde runde med nordkoreanske restriksjoner i år. Begrensningene er særlig rettet mot landets energiimport og begrenser samtidig eksporten ytterligere.

Utenriksdepartementet i Pyongyang uttalte ifølge nyhetsbyrået KCNA at restriksjonene brøt freden og stabiliteten på Koreahalvøya, meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

– Dersom USA ønsker å leve trygt, må det forlate sin fiendtlige politikk mot Nord-Korea, het det i uttalelsen.

Departementet la til at USA i stedet bør lære å eksistere sammen med et atomvåpenutstyrt Nord-Korea og «våkne opp fra sin drøm om at landet skal gi opp atomvåpen».

– Vi vil ytterligere befeste vår forsvarsevne med kjernefysisk avskrekking. Den tar sikte på å utrydde alle USAs atomtrusler, utpressing og fiendtlige handlinger ved å etablere en praktisk styrkebalanse med USA, het det videre i uttalelsen.