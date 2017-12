Nå har det amerikanske finansdepartementet lagt de to navngitte mennene til sin sanksjonsliste. De to, som ofte opptrer på bilder sammen med den nordkoreanske diktatoren, regnes som svært viktige i utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Kim Jong Sik skal være sentral i arbeidet med å gjøre om drivstoff fra flytende til fast form som kan brukes i blant annet raketter. Han skal være en ledende rakettforsker, som spesielt rykket oppover i systemet etter at Nord-Korea lyktes i å avfyre en rakett i 2012, ifølge Reuters.

Ri Pyong Chol skal være sentral i arbeidet med å utvikle interkontinentale raketter. Flyvåpen-generalen ble delvis utdannet i Russland og fulgte med Kim Jong-un etter hvert som Kim steg i gradene. 69-åringen er partiets mann og regnes som svært viktig.

– Finansdepartementet går etter lederne for Nord-Koreas atomprogram for å legge maksimalt press på kampanjen for å isolere Nord-Korea og oppnå full nedrustning av den koreanske halvøyen, sa finansminister Steven T. Mnuchin tirsdag.

Nyhetsbyrået Reuters har sett nærmere på de to mennene og sier at de fremstår som viktige og nære den nordkoreanske lederen. Bilder som sendes ut fra landet, tyder på at de har et tettere forhold til ham enn andre. Mens andre som omgir Kim ofte bukker og holder hendene over munnen når de snakker til landets leder, fremstår de to som mye ledigere i formen, ifølge byrået.

– I stedet for å gå gjennom byråkrater, holder Kim Jong-un disse teknokratene nær seg slik at han kan kontakte dem direkte og få dem til å jobbe raskere. Det viser hvor viktig atomutviklingen er, sa An Chan-il, en tidligere nordkoreansk offiser som har hoppet av til Sør-Korea, til nyhetsbyrået Reuters tidligere i år.

An driver nå sin egen tankesmie i Seoul.

Sanksjonene, som først og fremst er symbolske, betyr at alle midler som de to kan ha innenfor amerikansk jurisdiksjon, blir frosset. De er også to av i alt 16 nordkoreanere som ble ilagt sanksjoner av FN rett før jul. FN-sanksjonene innebærer en ytterligere innstramning av eksporten til Nord-Korea, og da spesielt for drivstoff og elektrisk utstyr. I tillegg må alle nordkoreanere som jobber i utlandet vende hjem innen to år, som betyr at en viktig kilde til utenlandsk valuta blir kuttet.

Nord-Korea sier FN-sanksjonene er en krigserklæring og tilsvarer en fullstendig økonomisk blokade.

Landets viktigste allierte, Kina, har alt kuttet eksporten av drivstoff kraftig og har også redusert importen fra landet.

Samme dag som USA målrettet sanksjonene mot Kims nære medarbeidere, sa Russland at de er villige til å fungere som megler mellom USA og Nord-Korea, hvis de to landene ønsker det. En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet kommenterer tilbudet slik: USA «har muligheten til å kommunisere med Nord-Korea gjennom en rekke diplomatiske kanaler».

– Vi vil få det nordkoreanske regimet til å forstå at de kan velge en annen retning, men det er opp til Nord-Korea å snu og vende tilbake til troverdige forhandlinger, sa talsmann Justin Higgins i det amerikanske utenriksdepartementet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov snakket på telefon med sin amerikanske kollega Rex Tillerson 2. juledag og kritiserte da USA for aggressiv retorikk og mente det økte militære nærværet øker spenningen i regionen, melder Reuters.