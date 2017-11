Hariri lover å feire nasjonaldagen i Libanon

Under et besøk i Saudi-Arabia 4. november kunngjorde Hariri overraskende at han trakk seg i protest mot det han betegnet som Irans «grep» om Libanon og trusler mot sitt eget liv.

Kilder i den libanesiske sikkerhetstjenesten stilte seg uforstående til det siste og hevder å være ukjent med at det forelå trusler mot Hariri.

Spekulasjonene har derfor gått høyt, og enkelte har hevdet at det var Irans erkerival i regionen, Saudi-Arabia, som tvang Hariri til å gå av og satte ham i husarrest i Riyadh.

Nekter press

Blant dem som har hevdet dette, er Libanons president Michel Aoun, som har nektet å akseptere Hariris avgang før han vender hjem og selv møter opp på presidentens kontor.

Hariri nekter for å ha vært utsatt for press i Saudi-Arabia og lover å vende tilbake til Beirut alt til uka.

– At jeg holdes som fange i Saudi-Arabia og ikke har lov til å forlate landet, er løgn. Jeg er på vei til flyplassen, skrev Hariri på Twitter fredag kveld.

I morgentimene lørdag viste den libanesiske TV-stasjonen LBCI bilder av Hariri og kona Lara al-Azm idet de ankom boligen de har i Paris.

Ringte Aoun

Noen timer senere meldte Libanons statlige nyhetsbyrå NNA at Hariri hadde ringt Aoun og opplyst at han vil reise tilbake til Libanon og delta i onsdagens nasjonaldagsfeiring i Beirut.

Hariri er sønn av Libanons tidligere statsminister Rafik Hariri, som ble drept i et bombeattentat i Beirut i 2005. Han har både libanesisk og saudiarabisk statsborgerskap.

Familien er svært velstående og har boliger både i Riyadh og Paris, der Saad Hariri bodde fram til 2014.