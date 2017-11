Libanons statsminister har ankommet Paris

– At jeg holdes som fange i Saudi-Arabia og ikke har lov til å forlate landet er løgn. Jeg er på vei til flyplassen, skrev Hariri på Twitter fredag kveld.

Lørdag morgen viste den libanesiske TV-stasjonen LBCI bilder av Hariri og kona Lara al-Azm idet de ankom leiligheten de har i Paris. Parets tre barn var ikke å se.

Ryktene har florert etter at Hariri under et besøk i Saudi-Arabia 4. november kunngjorde at han går av som Libanons statsminister.

Libanons president Michel Aoun har tidligere hevdet at Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia. Presidenten har ikke villet akseptere statsministerens avgang før han kommer hjem til Libanon og gir beskjeden direkte til presidenten.