Zimbabwerne venter utålmodig: I dag krever de å få høre at Mugabe har fått sparken

– Hæren har gitt oss vår 2. frigjøring, var budskapet fra hundretusener som i går demonstrerte i hovedstaden og andre byer landet rundt med krav om at Robert Mugabe måtte gå.

Zimbabwernes første frigjøring var fra kolonialisme og hvitt mindretallsstyre, en kamp som ble sluttført i 1980 med nettopp Mugabe som hele folkets store helt.

Men gjennom å kjøre landets økonomi i senk og tviholde på makten ved hjelp av valgfusk og voldelige kampanjer mot opposisjonen, er den gamle mannen mot slutten av sitt lange liv og karrière i stedet blitt en stadig mer forhatt og foraktet despot.

Den 93 år gamle statssjefen har lenge nektet plent å lytte til folket, og nå er det ham zimbabwerne behøver frigjøring fra.

Via sin nevø har Mugabe signalisert at han er rede til «å dø for det som er riktig». Militære og sivile ledere har siden begynnelsen av uken forsøkt å få oldingen til fornuft, men de intense forhandlingene har åpenbart ikke ført frem.

Dermed tar nå den tidligere frigjøringsheltens eget parti grep og kommer til å gi ham sparken søndag, opplyser to kilder i toppledelsen til nyhetsbyrået Reuters.

ZANU-PFs sentralkomité samles til ekstraordinært møte her i Harare klokken 10.30 (09:30 norsk tid).

Ifølge statlig TV skal Mugabe omtrent samtidig møte ledelsen for hæren, som natt til onsdag tok makten i landet og arresterte en rekke av presidentens viktigste allierte. Her får han nok klar beskjed om at tålmodigheten er slutt.

Mugabes eget parti: Sparken på søndag, riksrettstiltale tirsdag

Stor takknemlighet til de militære

Lørdag var Harares gater fylt av glade mennesker som sang, danset og omfavnet soldater for å vise sin takknemlighet over at de militære hadde grepet inn.

Forsøket på å sikre at hans kone Grace Mugabe (52) skulle bli hans etterfølger ved å sparke hennes rival, visepresident Emmerson Mnangagwa, var det som fikk hæren til å intervenere. Samtidig som landets presidentpar søndag kastes ut av partiledelsen, er det ventet at Mnangagwa blir gjeninnsatt og får i oppdrag til å lede både landet og partiet, i første omgang frem til ZANU-PFs kongress i desember.

– Nå må han hvile

Også i Zimbabwes nest største by Bulawayo og andre steder i landet var det lørdag demonstrasjoner, der folk ropte til dels hatske slagord mot presidenten, samtidig som de viste stor glede over at Mugabe-æraen snart er over.

– Dette er virkelig vår frigjøring nummer 2, sier Tendai, en drosjesjåfør fra Victoria Falls som lørdag med begeistring betraktet det store demonstrasjonstoget i byen.

– Nå er det virkelig på tide at gamle Mugabe tar seg en hvil, sier han til Aftenposten.

Mugabes fall kan skape sjokkbølger

Zimbabwes leders fall og vanære vil sende et urovekkende signal til andre afrikanske ledere som trosser folkeviljen og akter å fortsette å regjere på ubestemt tid.

Ugandas Yoweri Museveni og Den demokratiske republikken Kongos Joseph Kabila er nok blant dem som følger den seneste utviklingen i Harare med stor oppmerksomhet.