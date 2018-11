Erik Solheim går av som FNs miljøsjef

Solheim går av knappe to måneder etter at en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram kritiserte ham for reisevirksomheten hans.

Det opplyser en kilde med svært god kjennskap til situasjonen overfor Aftenposten.

Det er uklart når han kommer til å kunngjøre avgangen, men det kan skje så tidlig som tirsdag kveld.

Solheims avgang har vært et stort samtaletema på UNEP-kontoret i Nairobi tirsdag, får Aftenposten høre fra en annen kilde. Vedkommende har også fått informasjon om at den tidligere norske miljøministeren er i ferd med å trekke seg.

Aftenposten har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med Solheim tirsdag. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Pressekontakt Keith Weller sier på telefon til Aftenposten tirsdag ettermiddag at Solheim sitter i møter og ikke kommer til å være tilgjengelig før onsdag.

Weller sier han ikke har noen kommentar til opplysningene om at Solheim gir seg.

– Når kan du eventuelt kommentere dette?

– Dere kan ringe tilbake i morgen.

FNs miljøprogram har hovedkontor i Nairobi i Kenya.

Solheim bekrefter overfor Dagens Næringsliv tirsdag kveld.

– Jeg er blitt enig med generalsekretæren om å gå av som sjef for FNs miljøprogram, sier den tidligere SV-lederen.

Solheim har fått kritikk

I løpet av sine 22 første måneder som om leder for FNs miljøprogram (UNEP) har den tidligere utviklings- og miljøministeren Erik Solheim vært borte fra hovedkontoret 79 prosent av tiden og reist for 4,1 millioner kroner, ifølge den interne rapporten, som Aftenposten avslørte i september.

Han ble også kritisert for å la to av sine nærmeste rådgivere få bo i Paris selv om hovedkontoret ligger i Nairobi i Kenya.

Rapporten var også kritisk til at UNEP ikke tok tilstrekkelig hensyn til miljøet i reiseplanleggingen.

Straffet UNEP økonomisk etter rapportutkastet

63-åringen tok delvis selvkritikk etter rapportutkastet, og han betalte tilbake 50.000 kroner for én av reiseregningene der revisorene oppdaget feil.

Reaksjonene var sterke fra flere medlemsland etter at innholdet i den foreløpige rapporten ble kjent i Aftenposten. Både Sverige og Danmark straffet UNEP økonomisk som en følge av anklagene, og andre land vurderer å gjøre det samme så fort den endelige rapporten er klar.

Aftenposten har spurt FNs internrevisor (OIOS) om når den endelige rapporten skal publiseres, men har foreløpig ikke fått svar.

Overfor Dagens Næringsliv utdyper Solheim:

– Jeg tar ansvaret for den situasjonen vi har med revisjonsrapporten som går igjennom mange ting, det aller meste har jeg ikke vært borti i det hele tatt. Det blir lettere å gjennomføre denne prosesessen uten at jeg er daglig leder. Rapporten er full av feil, men det vil være lettere for en ny leder å ta ansvaret for den situasjonen, skriver Solheim til DN.

– Kan skyldes andre forhold enn reiseregningene

Ettersom den endelige rapporten ennå ikke publisert, er det derfor uklart hvorfor Solheim trekker seg akkurat nå.

– Det kan hende at det skyldes andre forhold enn reiseregningene, sier en kilde som har fulgt situasjonen tett.

Blant annet skal Solheims åpne krav om FN-reform ha vekket misnøye i deler av ledelsen ved hovedkontoret i New York, etter hva Aftenposten forstår.

Det er også kjent i både FN- og UD-miljøet at USA har hatt problemer med Solheims ledelse, i hovedsak på grunn av hans nære forhold til Kina.

Tidligere i år sendte blant annet USAs ambassade i Nairobi flere brev med detaljerte spørsmål om UNEPs samarbeid med Kina om et miljøprosjekt knyttet til det kinesiske Belt and Road-initiativet.

UNEP svarte amerikanerne i september. Først da valgte USA å forplikte seg til årets bidrag på seks millioner dollar (50 millioner kroner) til UNEP.

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet vil ikke kommentere hvorvidt Solheim går av eller ikke, og henviser til at det er FN som er arbeidsgiveren til Solheim.