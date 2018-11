Stoltenberg snakket mandag med Ukrainas president Petro Porosjenko på telefon om den dramatiske utviklingen i Azovhavet og Kertsjstredet.

Generalsekretæren ga uttrykk for sin fulle støtte til Ukrainas territorielle integritet og uavhengighet, som også omfatter landets rett til å kunne navigere fritt i sine territorialfarvann i henhold til folkeretten.

Det var Porosjenko som ba NATO-sjefen om å kalle inn Ukraina-NATO-kommisjonen, som i første omgang møtes på ambassadørnivå i Brussel mandag ettermiddag.

Kertsjstredet ble stengt søndag etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

– Russisk blokkering av Kertsjstredet uakseptabel

Tyskland sier Russlands blokkering av Kertsjstredet er uakseptabel og oppfordrer Russland og Ukraina til å roe ned den spente situasjonen.

– Utviklingen er bekymringsfull, sier den tyske utenriksministeren Heiko Maas i en Twitter-melding.

– En russisk blokade av passasjen til Azovhavet er uakseptabel, skriver Maas og oppfordrer partene til å trappe ned konfliktnivået.

Kertsjstredet, som er den eneste passasjen mellom Svartehavet og Azovhavet, ble stengt søndag etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

Det ble også løsnet skudd fra russisk side mot de ukrainske fartøyene og to ukrainere ble såret. De ukrainske marinefartøyene og mannskapet ble deretter tatt i arrest av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Stredet åpnet for trafikk igjen mandag formiddag.

Solberg bekymret over eskaleringen

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er bekymret for spenningen i området og for det ukrainske mannskapet som var om bord, sier hun til Radio Norge.

Søndag løsnet den russiske sikkerhetstjenesten FSB skudd mot tre ukrainske marinefartøyer, etter at ukrainerne gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

To ukrainere ble skadet i skytingen. Senere gikk FSB om bord i de ukrainske skipene, og tok kontroll over dem.

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag norsk tid som følge av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Solberg understreker at Russland må følge avtalene de har undertegnet.

– Jeg håper at de kan få Ukraina og Russland til å snakke sammen, at man gjenåpner Ukrainas adgang til Azovhavet, som de har en avtale på, og at man får roet ned situasjonen, sier hun til Radio Norge.

Eriksen Søreide bekymret over konflikten i Kertsjstredet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier norske myndigheter er bekymret for situasjonen rundt Kertsjstredet og i Azovhavet og følger utviklingen tett.

– Russisk maktbruk mot ukrainske fartøyer er uakseptabel og vi oppfordrer Russland til å frigi fartøyene med mannskap. Fartøy må sikres fri passasje til ukrainske havner i Azovhavet, sier Eriksen Søreide i en uttalelse, og hun oppfordrer begge parter til å vise tilbakeholdenhet og redusere spenningen i området.

– Norge gjentar sin klare støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi har fra norsk side med bekymring fulgt utviklingen i Azovhavet etter at den russiske broen over Kertsjstredet ble åpnet. Norge har gjennomført restriktive tiltak knyttet til broen, på lik linje med EU, sier utenriksministeren.