Omstridt republikaner vant senatsvalget i Mississippi

– Gratulerer senator Cindy Hyde-Smith med den store SEIEREN i storslåtte Mississippi. Vi er alle stolte av deg, skrev presidenten på Twitter.

Hyde-Smith slo tirsdag demokraten Mike Espy i en overraskende tett valgkamp. Mississippi er vanligvis en trygg stat for republikanske kandidater, men et videoklipp av Hyde-Smith som fortalte publikum at hun er åpen for å «delta i en offentlig henging», har gitt henne mange motstandere.

Ingen av kandidatene til Senatet fikk absolutt flertall ved valget i staten Mississippi i USA tidligere i november. Valget i Mississippi måtte gå til ny runde, der Hyde-Smith inntok en langt mildere tone. Hun beklaget for uttalelsen og sa hun aldri mente å såre noen.

Mississippi har en lang historie med lynsjing av afroamerikanere.

Omvalget skilte seg ut i Mississippis politiske historie. Cindy Hyde-Smith har vært statens første kvinnelige senator i Kongressen, og Mike Espy kunne bli den første afroamerikanske senatoren på nesten 150 år.

Allerede her vekket valget mye oppmerksomhet. Men det eksploderte etter at senator Cindy Hyde-Smith, som profilerer seg som en Trump-kopi, startet en tale i Tupelo nylig med å rose arrangøren med ordene:

«Dersom han hadde invitert meg til en offentlig henging, hadde jeg sittet på første rad.»

At Hyde-Smiths motstander Mike Espy var afroamerikaner, gjorde at debatten om Hyde-Smiths uttalelser tok fyr. Flere har beskyldt henne for rasisme.

Også president Donald Trump engasjerte seg sterkt i omvalget og oppfordret – via Twitter – folk til å stemme på Hyde-Smith:

Polls are open in Mississippi. We need Cindy Hyde-Smith in Washington. GO OUT AND VOTE. Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

Hyde-Smith beklaget delvis

Utsagnet ble filmet, og klippet gikk viralt i løpet av kort tid. Mengden reaksjoner som fulgte var massiv. Bakgrunnen for reaksjonene knyttes til Mississippis tidligere historie med offentlige henrettelser, dødsstraffer og lynsjinger uten lov og dom.

Frem til 1940 ble dødsdømte henrettet ved henging. Lynsjemobbing av spesielt afroamerikanere er av adskillig nyere dato. Det er anslått at mer enn 650 personer i Mississippi er blitt drept på denne måten siden den amerikanske borgerkrigen – mer enn i noen annen delstat. Bennie Thompson, representant for Mississippi, krevde i lys av dette at Hyde-Smith skulle komme med en offentlig beklagelse. Hun kom etterhvert med en delvis beklagelse.

Omvalget avgjør hvor stort flertall republikanerne får i Senatet. Før omvalget hadde republikanerne 52 og demokratene 47. I inneværende periode er det 51–49 fordel republikanerne.

Demokraten Espy sier på sin side at han er stolt av sin «historiske valgkamp» og takket tilhengere for støtten. Han tilføyer også at han har ringt Hyde-Smith og gratulert henne med seieren.

Hyde-Smiths seier sørger nå for at republikanerne har 53 av 100 seter i Senatet. Dermed utvider de flertallet i Senatet til tross for at partiet mistet flertallet i Representantenes hus.