Gresk høyesterett har grepet inn og varslet ny vurdering av en sak som har skapt raseri i vide kretser og fått sosiale medier til å koke.

En 53 år gammel tobarnsmor, renholder i en barnehage i Volos i det sentrale Hellas, soner en dom på ti års fengsel for å ha snakket usant om hvor lenge hun gikk på barneskolen.

20 000 mennesker har skrevet under på et opprop for øyeblikkelig løslatelse av kvinnen. Statsminister Alexis Tsipras fra venstrepartiet Syriza sier dommen bryter med folks rettsfølelse og undergraver tilliten til domstolene.

Justisminister Michalis Kalogirou har besøkt henne i fengselet i Theben, der hun soner.

Droppet sjette klasse

Renholderen hadde jobbet i barnehage i 18 år da hun i 2014 ble tatt i en gammel løgn, skriver The New York Times. Det viste seg at hun ikke hadde gått seks år på barneskole, slik hun sa da hun søkte jobb, men bare fem.

Hun hadde også forfalsket vitnemålet for å få det til å se ut som hun hadde fullført sjette klasse.

I 2016 ble hun dømt til 15 års fengsel for dokumentfalsk og villedning av offentlige myndigheter, men straffen ble tidligere denne måneden redusert til ti år etter omfattende protester mot behandlingen av kvinnen.

«Hun har ikke stjålet noe, hun har ikke svindlet til seg offentlige midler, hun har bare stått på og arbeidet for å forsørge familien sin», het det i en uttalelse fra renholdernes fagforbund.

Straffen var ikke bare umenneskelig i seg selv, den avdekket også at noe er grunnleggende galt i rettsvesenet, mente forbundet.

«Måtte ha jobb»

Kvinnens advokat, Giorgos Sinelis, klaget saken inn for høyesterett da han mente at dommen var helt ute av proporsjoner.

– Hun hadde to barn og en funksjonshemmet ektemann – og var nødt til å skaffe seg en jobb, sa Sinelis før han tok saken til Høyesterett.

Fra fengslet har kvinnen gitt et intervju med avisen Tachidromos og erkjent at hun forfalsket vitnemålet.

– Jeg skammer meg over det jeg gjorde, men jeg ville at sønnene mine skulle få en skikkelig oppvekst, bedre enn hva jeg hadde selv, sa 53-åringen som selv tilbrakte mange år av oppveksten i barnehjem.