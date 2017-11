Trump hyllet indianere ved å gjøre narr av demokratisk representant med indiansk bakgrunn

Trump ønsket navajo-indianere velkommen til Det hvite hus mandag. Der hyllet han dem for sin innsats under andre verdenskrig. Trump kalte dem «utrolige» og «svært spesielle folk». Så sa han:

– Vi har en representant i Kongressen som de sier var her for svært lenge siden. De kaller henne Pocahontas. Men vet dere hva, jeg liker dere, sa Trump.

Trump har flere ganger gjort narr av senator Elizabeth Warren fra Massachusetts etter at hun sto frem og sa at hun har indianske gener.

NICK WASS / TT / NTB Scanpix

Warren kommenterer Trumps uttalelse mandag slik overfor MSNBC:

– Det er svært synd at USAs president ikke engang klarer å komme seg gjennom en seremoni ved å ære disse heltene uten å måtte lire av seg rasevås, sier hun.

Indianske ledere har omtalt Trumps tidligere utfall mot Warren som fornærmende og usmakelig. Noen demokrater mener uttalelsene er rasistisk.

Etter mandagens opptreden sa Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders at det «slett ikke var presidentens mening» å komme med det Warren kaller rasevås.

Warren fortalte i 2012 i et intervju med Associated Press at hun og hennes brødre var blitt informert av sine foreldre Don og Pauline Herring om indiansk bakgrunn i familien.