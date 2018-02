Raketten er 70 meter lang og utviklet med tanke på å frakte mennesker til månen og Mars. Men før den tid må raketten testes.

Det skjer klokken 13.30 lokal tid ved Kennedy Space Center i Florida.

I lasterommet står en Tesla Roadster fra 2008, en av SpaceX- og Tesla-gründer Elon Musks private biler. I førersetet sitter en dukke ved navn Starman, iført hvit romdrakt.

– Falcon Heavy sender en bil til Mars, tvitret Musk mandag.

Skal sendes ut i verdensrommet

Det er riktig nok en forenkling, siden den røde bilen ikke skal til den røde planeten. Bilen skal gå i en elliptisk bane som på et tidspunkt vil være ganske nøyaktig midt imellom Mars og solen.

Musk har sagt at bilen vil kunne være i rommet i flere milliarder av år.

Han advarer mot at mye kan gå galt, men spennende blir det uansett, har Musk sagt, og oppfordrer folk til å ta turen til Florida for å se på oppskytingen. Opptil 100.000 tilskuere er ventet, skriver Florida Today.

Oppskytingen sendes også direkte på SpaceX' nettsted.

Rakettene skal tilbake til jorden

Falcon Heavy setter etter oppskytingen kursen tilbake mot jorden og skal forsøke å gjennomføre verdens første triple landing.

Heavy Falcon setter skal lande på droneskipet Of Course I Still Love You i Atlanterhavet, skriver Space.com. De to bærerakettene skal lande på Cape Canaveral-basen.

Falcon Heavy er den kraftigste raketten som er bygget siden Apollo-programmet ble avsluttet på 70-tallet.