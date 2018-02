Trump har beordret den første militærparaden i Washington siden 1991

– President Trump er utrolig støttende overfor USAs militære personell, som risikerer livet hver dag for å holde landet vårt trygt, sa presidentens talsperson Sarah Huckabee Sanders tirsdag.

General Joseph Dunford, USAs forsvarssjef, opplyser onsdag at forsvaret allerede er i gang med å planlegge Trumps parade.

– Jeg er klar over presidentens ønske, og vi har nå gått inn i den innledende planleggingsfasen med mål om å etterkomme presidentens ønsker, sier han.

Lenge siden sist

Normalt sett holder USA militærparader når de skal markere slutten på en konflikt, for eksempel da president George H.W. Bush holdt en seiersparade i Washington for å feire slutten på Golfkrigen i 1991.

Doug Mills / AP / NTB scanpix

Greg Gibson / AP / NTB scanpix

Trump lekte med tanken om en militærparade i Washington allerede før han ble innsatt som president.

Han la heller ikke skjul på sin begeistring for den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées i Paris da han besøkte sin franske kollega Emmanuel Macron i juni.

Dunford er den første forsvarstoppen i USA som offentlig har kommentert Trumps langvarige ønske om en storskala militærparade. Han ville imidlertid ikke svare på spørsmål om hvorvidt han syns dette ville være en fornuftig bruk av militære ressurser.

Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Kostbar markering

Det er ikke avklart når paraden skal holdes eller nøyaktig hvor den skal gå.

Memorial Day, som er en minnedag for falne soldater, er en mulighet. Nasjonaldagen 4. juli er også et alternativ for paraden, som først ble omtalt av The Washington Post.

Pentagon ønsker seg imidlertid veterandagen 11. november, skriver avisen. Det skal være fordi den da vil sammenfalle med at det er 100 år siden første verdenskrig var over. Dermed vil paraden virke mindre knyttet til Trump og presidenten, skriver The Washington Post.

Det blir imidlertid dyrt, men den nøyaktige kostnaden kommer an på hvor stor markeringen blir og hvilken type utstyr som skal vises frem.

Å frakte tungt utstyr som stridsvogner og artilleri til Washington, vil trolig koste flere millioner dollar. Samtidig koster det tusenvis av dollar i timen å holde kamp- eller bombefly i luften.