Innbyggerne i den oljerike sosialiststaten har i årevis levd med en økonomi i ruiner. Prisstigningen har ligget på 30.000–40.000 prosent.

Reuters-fotograf Carlos Garcia Rawlins har illustrert hvor ekstreme problemene er.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Før helgen avbildet han alminnelige varer sammen med de seddelbunkene som var nødvendig for å betale dem. En pakke bind kostet 3,5 millioner bolivarer.

De gamle pengene heter bolivar fuerte (sterke bolivarer), de nye heter bolivar soberano (suverene bolivarer).

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Prisene ble hentet inn på et uformelt marked i Catia-området i Venezuelas hovedstad, Caracas. Skulle du ha en pakke bleier, skiftet åtte millioner bolivarer hender.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Toalettpapir har de siste årene ofte vært mangelvare i landets butikker. For én dorull måtte du før helgen være klar til å rive i 2,6 millioner bolivarer.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Én av de nye bolivarene skal være verdt 100.000 av de gamle. For ett kilo gulrøtter måtte du før helgen plukke frem tre millioner. Nå skal de samme gulrøttene i prinsippet koste 30 bolivarer.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Få økonomer tror at reformen vil bremse den galopperende inflasjonen.

– Som å legge seg under kniven til en av Caracas’ berømte plastiske kirurger. Utseendet forandrer seg, men ingenting annet, skrev økonomen Steve Hanke fra Johns Hopkins-universitetet for tidsskriftet Forbes.

Skulle du derimot ha planer om å sette kniven i en biff i helgen, kostet ett kilo kjøtt 9,5 millioner bolivarer.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Lyst på kylling i stedet? Da fikk pengene vinger. Du måtte nesten ha med trillebår for å frakte beløpet på hele 14,6 millioner. Det internasjonale pengefondet har før reformene varslet sin uro for at prisstigningen i år kan komme opp i en million prosent.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Enkelte økonomer har vært kritiske til slike spådommer fordi de mener anslag er umulige under en hyperinflasjon. Før helgen kostet en pakke maismel 2,5 millioner bolivarer.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Ville du kjøpe ett kilo ost, måtte du være klar til å høvle over 7,5 millioner bolivarer til selgeren. Regjeringens opplegg innebærer også en sekstidobling av minstelønnen fra 1. september.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Snart skal også bensinprisen opp. Hittil har den vært tungt subsidiert, billigst i verden og kostet tilsvarende ti øre literen. En pakke ris kostet før helgen omtrent 2,5 millioner bolivarer.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Opposisjonspolitikere og økonomer internasjonalt mener reformen ikke er noe bedre enn skitne triks, men president Maduro hevdet på Twitter at den nye oppskriften er revolusjonerende og setter arbeid og produksjon av varer i sentrum.

På markedet kostet en såpe 3,5 millioner bolivarer.